Baumfällungen am Bergkirchweihgelände

Ab Montag, 11. Dezember, führt die Abteilung Stadtgrün die bereits angekündigte Fällung von vier Bäumen am Bergkirchweihgelände durch. Das hat der Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung der Stadt Erlangen mitgeteilt. Die Fällung der vier Alteichen im Bereich Rathsberger Straße/ An den Kellern muss durchgeführt werden, da die Bäume als nicht mehr verkehrssicher eingestuft sind.

Die Fällungen mussten zunächst verschoben werden, da sich in Höhlungen und Rindenspalten zweier Bäume die Lebensstätten geschützter Tierarten befinden. Die Arbeiten werden deshalb von Fachpersonal begleitet, das die mit Habitaten versehenen Stamm- und Astteile sichert. Die Ausführung erfolgt unter Absperrung der Parkflächen rund um die vier Bäume mit Hilfe eines Kranes. In der Straße An den Kellern kommt es zwischen den Hausnummern 37 bis 63 deshalb von Montag, 11. Dezember, bis Freitag, 15. Dezember, zu einer Reihe von Halteverboten bzw. kurzzeitigen Voll- und Teilsperrungen.

08.12.2017

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen