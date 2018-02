Baumarkt: Ein Interessent würde sofort einziehen

"Schon morgen könnte jemand einziehen". Das antwortete Bürgermeister German Hacker (SPD) in der Haushaltsdebatte am Donnerstagabend auf die CSU-Kritik, dass der Bürgermeister" stur sei und für einen möglichen Baumarkt keinen anderen Standort als den ehemaligen Praktikermarkt zulassen wolle.



Hacker sagte, der Stadt sei eine Kette bekannt, die dort sofort reingehen würde. Dass das bisher nicht geklappt habe, sei allein eine Frage des Mietpreises.



Auch Hacker bestätigte, "diese Stadt braucht einen Baumarkt". Aber eben nicht auf der grünen Wiese. "Dort oben steht einer leer." Das Gebäude des früheren Praktikermarkts, der zwischenzeitlich auch ein Jahr als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden war, ist auch weiterhin als Sonderfläche für eine Baumarkt-Nutzung vorgesehen.



Der Bürgermeister verwies auf die lange Wartezeit in den Klingenwiesen. Da sei der Obi-Markt zwölf Jahre leer gewesen.



CSU-Fraktionschef Bernhard Schwab hatte bemängelt, dass sich die Stadt nicht bemühe und nur diesen Standort gelten lasse. Den Heimwerkern in Herzogenaurach bliebe daher nur der Weg "in unsere Nachbarstadt".