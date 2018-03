Großbrand im Landkreis Erlangen-Höchstadt - Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Dachstuhl brannte lichterloh





Erschwerte Löscharbeiten



Beim Eintreffen der über 120 Einsatzkräfte aus Oberreichenbach und der umliegenden Ortschaften bis aus dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim loderten die Flammen bereits aus dem Obergeschoss und dem Dachstuhl. Die drei Bewohner konnten das erst gerade renovierte Haus, das jetzt unbewohnbar geworden ist, rechtzeitig verlassen. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes, der einen hohen Schaden verursacht haben dürfte, ist noch unklar und wird von der Kripo Erlangen ermittelt.Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Mittelfranken mitteilt, meldeten Zeugen das Feuer gegen 20 Uhr bei Polizei und Feuerwehr. Der Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Anwesens in derHauptstraße brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh. Während Freiwillige Feuerwehren der Umgebung unverzüglich mit den Löscharbeiten begannen, kümmerte sich die Polizei umVerkehrslenkung und Absperrung. Die Bewohner (40, acht und fünf Jahre alt) hatten das Gebäude bereits verlassen.Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken fuhr ebenfalls zum Brandort und übernahm vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens wird nach vorliegendem Schadensbild aufeinen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ursache ist nochunbekannt.Die eisigen Temperaturen erschwerten die Löscharbeiten und der Wind ließ die Flammen immer wieder auflodern. Außerdem breitete sich rund um die Einsatzstelle Glatteis aus und Anwohner sowie Feuerwehrleute waren ständig mit Streusalz unterwegs. Nach Aussagen von Feuerwehrleuten soll das Feuer in einer angebauten Scheune ausgebrochen sein und griff dann wohl auf den Dachstuhl des Wohnhauses über.Die Ortsdurchfahrt blieb auch am Freitagmorgen gesperrt. Die Mitarbeiter des Bauhofes versuchten noch vor dem Eintreffen des Schulbusses, das Eis mit einem Radlader zur Seite zu schieben. Die abschließende Sachbearbeitung wird im Laufe des heutigen Freitags das Fachkommissariat der Kripo Erlangen übernehmen. Die Ortsdurchfahrt von Oberreichenbach musste für die Dauer desEinsatzes komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.