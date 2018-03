Bauchtänzerinnen entführen in den Orient

Herzogenaurach In den Orient versetzt wurden die Zuschauer am Samstagabend im voll besetzten Vereinshaus in Herzogenaurach bei der "Orientalischen Tanzshow" der Tanzschule Yamuna. Über 100 Tänzerinnen, vom Profi bis zur Schülerin, der Tanzschule aus Erlangen wirkten mit und zeigten ihr tänzerisches Können. Das Programm war mit "Tanz & Bewegung" überschrieben und die Besucher erlebten atemberaubende Körperbeherrschung. Anmutige Tänze mit tollen Lichteffekten ergaben ein prachtvolles Farbspiel.