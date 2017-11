Bauboom in Weisendorf ebbt nicht ab

Die rund 40 Besucher der Bürgerversammlung im Sitzungssaal des Weisendorfer Rathauses hatten nach den vom Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) präsentierten umfassenden Informationen nicht viel Gesprächsbedarf. Das Gemeindeoberhaupt hatte bei seiner Präsentation einen bunten Strauß von Themen vorgestellt. In seinem Parforceritt durch die Gemeindepolitik nahm der Bürgermeister aber nicht nur Projekte in ferner Zukunft in den Blick, sondern auch die der nächsten Wochen und Monate.

Dabei ging es nicht nur um Zahlen zum aktuellen Haushalt, sondern auch um das in der Planung befindliche Projekt der neuen Sporthalle (etwa drei bis vier Millionen Euro) und die Erschließung von Baugebieten sowie um die Bauleitplanung. Zum Rechenschaftsbericht bei einer Bürgerversammlung gehören ein Rückblick ebenso wie statistische Zahlen und geplante Investitionen sowie ein Ausblick. Aktuell zählt der Markt Weisendorf 6826 Einwohner, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 41 Personen. Bis zum Zeitpunkt der Bürgerversammlung erblickten 55 neue Erdenbürger das Licht der Welt und der Anteil der ausländischen Mitbürger beträgt 7,3 Prozent aus 66 Nationen.

Wenige Tage vor der Bürgerversammlung war im Haupt- und Finanzausschuss der Haushalt 2018 mit einem Gesamtvolumen von 24,2 Millionen Euro dem Marktgemeinderat einstimmig zur Zustimmung empfohlen worden. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird dem Plan zufolge zum Jahresende einen Euro betragen.

Die Frage aus der Versammlung: "Wo kann man de Euro einzahlen?", beantwortete der Bürgermeister damit, dass die Gemeinde zum Jahresende über mehr als sechs Millionen Euro an Rücklagen verfüge und im kommenden Jahr schuldenfrei sei.Die Schulden von 4,1 Millionen Euro aus dem Jahr 2006 werden dann dank einer sparsamen Haushaltsführung komplett getilgt sein. Auf Nachfrage aus dem Publikum, ob für die geplanten Investitionen wie Ballsporthalle, neues Löschfahrzeug und weitere Baumaßnahmen Schulden gemacht werden müssen, antwortete der Bürgermeister mit einem klaren "Nein". Die geplanten Projekte werden aus laufenden Einnahmen und zum Teil aus den Rücklagen finanziert.



Entwicklung bis 2033 im Blick

Zum Thema Digitalisierung erklärte Bürgermeister Süß: "Wir wollen noch fortschrittlicher, besser und schneller werden." Ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept habe wertvolle Erkenntnisse zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2033 gebracht. Diese Erkenntnisse werden in die weiteren Planungen einfließen und insbesondere Auswirkungen auf die Zahl an Kinderbetreuungsplätzen, den Hort und die Schule haben. Danach soll auch in den kommenden Jahren die Infrastruktur ausgerichtet werden. Im Rathaus werde zudem an einem Bürgerinformationssystem und an einem neuen Internetauftritt gearbeitet sowie ein Bauverwaltungsprogramm installiert.

Im kommenden Jahr soll auch das Konzept für den Badweiher umgesetzt werden, das mit der Entlandung des Gewässers beginnen wird. Auf Nachfrage von Christian Wosegien vom Bund Naturschutz erklärte der Bürgermeister, dass im Weiher auch künftig Karpfen gehalten werden. Auch der Schilfgürtel soll erhalten und wo notwendig das Ufer befestigt und gestaltet werden, so bleibe so viel wie möglich an Rückzugsräumen für Vögel, Insekten und Kleintiere erhalten. Auch die Insel bleibt, sie wird nur befestigt und am Ostufer wird ein neuer Gehweg angelegt.

Fertiggestellt für rund 36 000 Euro wurde der Spielplatz im Ortsteil Buch. In die ehemalige Priesterwohnung in Weisendorf wurden mehr als 200 000 Euro für eine Hortgruppe des Kinderhauses St. Josef investiert, wofür es einen Zuschuss von 100 000 Euro gab. "Die Nachfrage nach Kinderbetreuung ist ungebrochen, wir werden in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen müssen", erklärte der Bürgermeister vorausschauend.



200 Interessenten auf der Liste

Ebenso ungebrochen ist die Nachfrage nach Baugrundstücken. Das Baugebiet in Buch ist nahezu erschlossen und die Grundstückskäufer werden im Frühjahr mit dem Bauen beginnen können. Am "Heidweihergraben" in Weisendorf sind rund 57 Parzellen geplant, allerdings stehen bereits 200 Interessenten auf der Warteliste.

In Sachen Bauleitplanung ist aktuell die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Verfahren, ebenso die achte Änderung des FNP im Ortsteil Nankendorf. Für den Bebauungsplan Kairlindach laufen die Gespräche zum Vorentwurf und für "Boxbrunn nördlich Am Eichholz" fehlt nur noch der Aufstellungsbeschluss für die öffentliche Auslegung ebenso wie für Neuenbürg. Bei der Breitbandversorgung ist der Ausbau weitgehend abgeschlossen.

Das Feiern soll bei alldem aber nicht zu kurz kommen. Deswegen wird es im kommenden Jahr wieder ein Schlossgartenfest geben und in den ersten Wochen des neuen Jahres wird mit der Feuerwehr das neue Löschfahrzeug eingeweiht werden.