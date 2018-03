Bald im Steinweg: "Grannys Kitchen" für große und kleine Gäste

Es hat nur wenige Wochen gedauert, und schon ist ein kleines Lokal im Steinweg erneut vermietet: Dem "Cappuccino", das in den vergangenen zwei Jahren vor allem bei Mittagsgästen sehr beliebt war, folgt "Grannys Kitchen Herzo". Schon in einer Woche will die neue Pächterin Karoline Bernsteiner öffnen.



Geplant ist ein Kaffeehaus, das auch den Familien offen steht. Mit einem günstigen Mittagsessen, aber auch mit Spezialitäten aus Kärnten, heißt es. Ein Alkoholausschank ist nicht vorgesehen. Die 59-jährige Nürnbergerin ist gebürtig aus Klagenfurt in Kärnten und will schon von daher unter anderem auch auf Apfelstrudel und Kaiserschmarrn setzen.



Die Grundidee des neuen Cafes: Die Eltern, also Mama oder Papa oder beide, oder auch die Oma, sollen eine gemütliche Zeit verbringen, während die Kinder oder Enkel sich in einer Spielecke vergnügen können. "Es gibt so viele Leute mit Kindern, die so etwas suchen", sagt die "Granny", die auch eine echte Großmutter ist.



Rezepte von der Oma

Das Lokal betreibt sie gemeinsam mit ihrer Tochter Daniela, die zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren hat. "Es war in der Kinderkrippe", sagt die 39-Jährige über die Entstehung ihrer Idee. Da habe sie sich mit einer anderen Mutter unterhalten. Nämlich darüber, dass es so schön wäre, wenn es ein Lokal gäbe, das auf diese Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wo sich die Erwachsenen unterhalten können, bei Kaffee und Kuchen zum Beispiel, und man die Kinder ruhigen Gewissens mitnehmen kann und deshalb nicht extra einen Babysitter braucht.



Freilich sei das Kaffeehaus auch für alle anderen Interessenten gedacht; man müsse nicht zwingend Kinder mitbringen, fügt sie augenzwinkernd hinzu.



Mutter und Tochter sind voller Ideen. Kulinarisch wollen sie vor allem auf "Rezepte von der Oma" setzen, und da sei einiges überliefert. Spannend dürften auch ein paar Gerichte aus Schottland werden, die Danielas Mann beisteuern will. Craig Miller, Golftrainer in Herzogenaurach, stammt von dort und seine Mutter lebt in der Heimat.



Daniela, deren Tochter Emilia heute ihren fünften Geburtstag feiert, ist bereits Unternehmerin und führt das "Buggy Fit" in Nürnberg und Herzogenaurach. Da geht es um Sport für Mütter mit Babys, nach der Schwangerschaft oder auch schon währenddessen. Mutter Karoline ist seit mehr als drei Jahrzehnten in der Gastronomie tätig. Zuletzt im Restaurant des Golfclubs Erlangen in Kleinsendelbach. Und weil die vierfache Oma auch Künstlerin ist, möchte sie mehrere ihrer Bilder - die abstrakten Motive sind in Acryl auf Leinwand gespachtelt - im neuen Lokal im Steinweg präsentieren.



Ausstellungen und Workshops

Und das ist schon wieder eine dieser vielfältigen Ideen. Vielleicht, so sinniert Karo, könne man das Café ja auch für Ausstellungen anbieten. Ihre Tochter Dani ergänzt das im Familiensinne: Kindergeburtstage wären doch klasse, oder auch mal Stricken für die Mütter. Einmal im Monat, und das ist wohl schon fix, soll es einen Brunch geben. Erstmals am Ostersonntag. Und da soll dann auch für eine extra Kinderbetreuung gesorgt werden.