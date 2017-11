Bärtiger Hardcorepunk mit "Safe to Surf"

Eine kurzfristige Programmänderung hat sich beim nächsten Musicbase-Soundcheck der Musikinitiative Herzogenaurach (MIH) am Samstag, 9. Dezember, ergeben. Die Band "Wasted" hat abgesagt, aber "Safe to Surf" werden kommen.



Sie spielen bärtigen Hardcorepunk mit einem guten Schuss Rock'n Roll und lassen es auf der Bühne gerne krachen!



"Back in the Day" spielen wie geplant: Es handelt sich dabei um eine Band aus Herzogenaurach. Ihr Musikstil bewegt sich in die Richtung Alternative und Hardrock. Sie haben auch schon erfolgreiche Gigs auf dem Baserock-Festival, im Jugendhaus Rabatz, in der Musikinitiative Herzogenaurach, dem Rockfasching und im E-Werk Erlangen gespielt.



"Back in the Day" schreiben zum größten Teil eigene Lieder, covern aber auch das ein oder andere Stück. Mehr Infos dazu gibt es auch auf www.mih-online.de



Einlass ist um 20 Uhr, Beginn dann um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei! Spenden werden aber erwünscht. Mehr Infos gibt es auch auf der Homepage der Musikinitiative Herzogenaurach unter www.mih-online.de . Darauf verweist der Vorsitzende der MIH, Thomas "Smiley" Schönfelder. Er beantwortet auch Fragen.