Erlangen vor 3 Stunden

Alkohol am Steuer

Auffahrunfall mit 2,8 Promille: Frau übersieht an A73-Ausfahrt ein Stauende

Eine Frau hat am Dienstag ein Stauende an der Ausfahrt Erlangen-Bruck übersehen und ist voll aufgefahren. Das "voll" ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen.