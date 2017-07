Auf den Spuren von Höchstadts berühmtestem Sohn

VON UNSERER MITARBEITERIN SABRINA RUHMANN



Bereits kurze Zeit nach der Ankunft in Rio de Janeiro wurden Spix und Martius mit den Schattenseiten des Lebens in den Tropen konfrontiert. Moskitos, Schaben, Ameisen und Sandflöhe erschwerten ihnen den Alltag. Schon kleinere Ausflüge wurden der Hitze und des Klimas wegen zur Qual. Dennoch überwog die Faszination für den Reichtum der brasilianischen Natur und im Dezember brachen die beiden Wissenschaftler zu einer größeren Exkursion ins Landesinnere auf.

Spix und Martius hatten beschlossen, das Land auf eigene Faust zu erforschen. Zwar war die österreichische Gruppe inzwischen auch in Brasilien angekommen, aufgrund von Meinungsunterschieden konnte diese sich jedoch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Lediglich ein Landschaftsmaler schloss sich den beiden Deutschen an. Hinzu kamen mehrere Reit- und Lasttiere für den Transport der Forschungsmaterialien, ein Viehtreiber, ein Anführer und ein neu angekaufter Sklave, was in der damaligen Zeit noch als selbstverständlich galt.

Es war nicht die Hitze, mit der die kleine Karawane zu Beginn ihrer Reise am meisten zu kämpfen hatte, sondern die Regenzeit, die täglich die Straßen unter Wasser setzte. Schlimmer waren die hoch anschwellenden Bäche, die sie häufig durchqueren mussten, was Spix als "lebensgefährlich" beschrieb. Die Kisten mit dem gesammelten Material mussten sie dabei auf den Schultern tragen, um sie vor Nässe zu schützen.

Durch den wochenlangen Niederschlag konnten sie es jedoch nicht verhindern, dass die Kisten anfingen zu schimmeln. Die gesammelten Insekten und Pflanzen mussten deshalb unterwegs so schnell wie möglich in Alkohol eingelegt werden.

Neben der Jagd auf Insekten und Vögel schreckte Spix auch nicht davor zurück, giftige Schlangen, von denen sie vielen begegneten, einzufangen: "Wenige Tage vorher hatten wir, während der Mittagshitze an einem hohlen Baum ruhend, auf einer von diesen bösartigen Schlangen gelegen; zum Glücke wurde sie noch zur rechten Zeit gefangen und in Weingeist hinterlegt."

Der Landschaftsmaler war durch das Klima krank geworden und musste die Gruppe schon bald verlassen. Auch die Tiere waren überlastet und mussten teilweise ausgetauscht werden. Doch es sollte noch schlimmer kommen.

Nach einiger Zeit bestand die Herde aus 20 Maultieren, da Spix und Martius so viel Material gesammelt hatten. Als ihnen ein Weg von 100 Meilen durch die Caatinga, eine Halbwüste, bevorstand, wurden sie von den Einheimischen vor dieser lebensgefährlichen Unternehmung gewarnt. Dass sie sich dennoch auf den Weg begaben, brachte ihnen den Argwohn der Leute ein. Niemand konnte glauben, dass sie ihr Leben wirklich nur riskierten, weil sie Insekten sammeln wollten. Sogar ihr Führer floh mitten in der Nacht aus Furcht vor der beschwerlichen Reise.



Kurz vorm Verdursten

Das Wasser wurde auf dem Weg immer knapper, und nicht nur Spix und Martius, sondern auch die Tiere wurden immer durstiger. Zum Schrecken der beiden war einer der Bäche, die sie ansteuerten, völlig ausgetrocknet, weshalb ihnen nichts anderes übrigblieb, als aus einer "grünen Lache" zu trinken. Bald drehte sich auf der Reise alles ums blanke Überleben, und die Forscher konnten nur noch den Tau von Granitplatten lecken. Erst nachdem einige Lasttiere gestorben waren und Spix und Martius Teile ihrer wertvollen Sammlung zurücklassen mussten, fanden sie Erlösung am Rio Sao Francisco.



Johann Baptist Ritter von Spix

Zur Person Johann Baptist Ritter von Spix, am 9. Februar 1781 in Höchstadt an der Aisch geboren, war angesehener Zoologe in München. Er ist vor allem bekannt für seinen Beitrag zum Aufbau der zoologischen Sammlung in München.



Denkmal Für die Erforschung der Flora und Fauna Brasiliens wird von Spix ebenfalls unvergessen bleiben. In Höchstadt erinnern eine Statue, ein Museum und ein Verein an von Spix, der am 13. Mai 1826 an einer Tropenkrankheit starb.