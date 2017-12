Auch Weisendorfer Publikum kämpft gegen das Chaos

Mit ihrem ebenso geistreichen wie humorvollen Theaterstück "Grippenspiel" wuchsen die Kulmbacher Rüdiger Baumann und Georg Mädl den Zuschauern in der Aula der Weisendorfer Grundschule regelrecht ans Herz.



Worum geht's? Der Heimatverein "Harmonie" ist weithin bekannt für sein besonders schönes Krippenspiel. Zur 50. Aufführung hat sich sogar der Bischof als Ehrengast angesagt. Als Vorhut des geistlichen Würdenträgers kommt zunächst dessen Mitarbeiter Berner. Alles muss halt seine Ordnung haben, auch beim Laien-Theater.





Die ganze Truppe leidet an Darmgrippe



Doch von Ordnung kann keine Rede sein: Auf der Bühne regiert das Chaos. Nichts ist hergerichtet, keine Schauspieler ist da, die ganze Truppe leidet an Darmgrippe. Eine Katastrophe: Berner will das Spiel um jeden Preis aufführen. Doch außer ihm ist nur die Aushilfe "Herr Krug" an der Wirtshaustheke noch leidlich fit. Reichen zwei zu allem entschlossene Männer und ein paar Stunden Zeit für den großen Wurf?



Die 27 Akteure hatten die gelungene Generalprobe am Vorabend gründlich gefeiert. Mit verdorbenem Kartoffelsalat aus einem Altenheim. Nach und nach melden sich die Mitwirkenden krank.





Ein Bierzapfer in Hochform



Urplötzlich läuft Bierzapfer Krug zur Hochform auf. Das sei doch alles kein Problem, er und Berner könnten das Stück auch ohne die 27 Darsteller spielen, man müsse halt in die verschiedenen Rollen schlüpfen.

Geniestreich oder Wahnsinn? die Grenzen sind fließend, doch das Publikum bekommt sein Krippenspiel, und zwar vollständig mit allen Rollen - ein fliegender Erzengel Gabriel inklusive. Die beiden Schauspieler meistern die vielen Rollen "Wenn mer a weng schneller spielen, kommt das Publikum nicht zum Nachzählen", meint Baumann schmunzelnd.



Flugs verwandelt er die Besucher in Engel, und auch den Part des "Volkes" müssen sie übernehmen.





Zwei Multitalente



Rüdiger Baumann leitet in Kulmbach das Theater "Das Baumann". Mit ihm und Georg Mädl standen zwei Multitalente auf der Bühne, die für Witz und große Spielfreude bekannt sind.