Auch wenn es noch nicht danach aussieht, der echte Frühling beginnt mit dem Kneipenfestival "Spring Break" am 21. April. An der Frühlingsparty beteiligen sich in diesem Jahr neun Kneipen, Bars und Restaurants.



Erstmals dabei sind "Dasslers Vinothek" an der Hauptstraße und das "Restaurant Favorit" in Niederndorf. Nicht mehr dabei sind allerdings das Latino"s und Taj Mahal. Damit die Gäste von Ort zu Ort pendeln und das Auto zu Hause lassen können, gibt es wieder einen Shuttlebus mit Livemusik. Die Busmusik kommt auch heuer wieder von Uwe Riedmüller. Der Bus ist damit so etwas wie die zehnte "Location" und fährt im Viertelstundentakt.



Auch in diesem Jahr konnte Organisator Jürgen Rissmann wieder ein attraktives und unterhaltsames Programm auf die Beine stellen. Die Frühlingsparty "Spring Break" bleibt ihren Prinzipien treu: Newcomer und überregionale Acts bieten für jeden Geschmack etwas. Dabei wird jedes Jahr sichtbar, dass engagierte Gastronomen, ein treues Publikum und Fußläufigkeit ideale Voraussetzungen für eine Musikveranstaltung sind. Wo sonst kann man mit wenigen Schritten an einem Abend von Rock zu Irish Folk, von Blues zu Akustik wechseln, ohne sich um die Mobilität Gedanken machen zu müssen.



Wer spielt wo?

Im "Favorit" in Niederndorf wird der stimmgewaltige und energiegeladene "Michael Proteat" (Mike D.) als Lead-Sänger für Furore sorgen. Der in Washington D.C. geborene Sänger steht seit über 30 Jahren auf der Bühne und machte als Frontmann das Trio "Washington" innerhalb weniger Jahre zur angesagten Live-Band.



In der "HerzoBar" bei Sami werden die Gäste von "Caña que que" mit einer einzigartigen Mischung aus lateinamerikanischer/spanischer und traditioneller Rock-Musik verwöhnt. Ob aus Kolumbien, Kuba, Spanien, Panama oder Mexico, die 2004 in Erlangen gegründete Band mit Bandleader Gabriel Morales hat für jeden etwas dabei, der tanzen und Spaß haben will.



Im "Bayerischen Hof" erzählt das Duo "Babeth" aus Nürnberg auf gefühlvolle Art von den schönen und traurigen Gedanken und Träumen der Sängerin Barbara Zimmer, der Hannah Wiese (Gesang und E-Bass) zur Seite steht. Tiefgründig erklingt da eine Stimme, die einen sanft berührt und mitnimmt. Die auf Englisch und Französisch gesungenen Stücke handeln von ihrem Leben in der französischen Hauptstadt, der Suche nach dem Glück und dem Glanz der Melancholie. Beeinflusst von Künstlern wie Bon Iver, Sophie Hunger und Wallis Bird bringen Babeth ihren ganz eigenen intensiven Sound auf die Bühne.



In Dasslers Vinothek wird die Musik von "2swing" mit eigens interpretierten Liedern im "2swing-Style" für Aufmerksamkeit sorgen. Außergewöhnlich, dass die Besucher mit zwei Musikern eine ungewöhnlich große Klangvielfalt bekommen. Zweistimmiger Gesang ergänzt durch gefühlvolles Piano und abwechselnd charismatische Klänge durch Saxofon, Querflöte, Klarinette und Gitarre.



Im Café Römmelt wird "Rockwärtz" beste musikalische Unterhaltung bieten. Die Band aus der Region Nürnberg bietet ein abwechslungsreich gestaltetes Coverprogramm mit einer gelungenen Mischung aus. Party- und Rockmusik und auch aktuelle Hits aus den Charts gehören genauso dazu.



Zu den Neulingen gehört auch "Estico", die Gruppe sorgt für einen harten Rocksound im Ratskeller. Rockklassiker und mehrstimmigen Gesang gibt es auch mit "Smash" im "Kreis´l". Freude an der Musik zu haben ist das Wichtigste für die Jungs von "Smash". Der teilweise sechsstimmige Gesang ist ein Muss, wenn Rock Klassiker aus den 80er Jahren zum Besten gegeben wird.



Natürlich dürfen auch "Smiley & Friends" nicht fehlen. Sie werden mit Rock und Pop sowie irischem Songs im Backhaus aufspielen.



Veranstalter erwarten bis zu 1200 Gäste

Im "Espresso Vita" wird der Solo- Künstler Mike Hempel die Gäste unterhalten. Der aus Dortmund stammende Kneipenmusiker und Alleinunterhalter ist seit mittlerweile über 25 Jahren in Franken beheimatet. Er sorgt mit Gitarre, Mundharmonika und "frecher Schnauze" für humorvolle Stimmung.



Rissmann ist überzeugt, dass auch in diesem Jahr wieder alles klappt und die geschätzt 900 bis 1200 Gäste einen tollen Abend erleben werden. Der Fahrpreis im Shuttle-Bus ist im Eintrittspreis enthalten. Acht Euro kosten die Eintritts-Bändchen im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. "Ohne die Unterstützung der Sponsoren wären die Tickets nahezu doppelt so teuer", sagt Rissmann.