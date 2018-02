Auch der Bürgermeister mitten im Getümmel

Einen ganzen Nachmittag lang gehörte ihnen die geschmückte Aula der Grundschule in Münchaurach. Der Hort und der SC Münchaurach hatte zum Kinderfasching eingeladen. Egal, ob Prinzessin, Hexe, Cowboy, Piraten oder Marienkäfer, alle Kinder hatten einen Mordsspaß und die Kinder konnten sich so richtig austoben. Ihre Eltern hatten den Nachwuchs liebevoll und fantasiereich maskiert und kostümiert.



Um das Faschingstreiben abzurunden und auch keine Langeweile aufkommen zu lassen, hatten sich die Organisatoren einiges einfallen lassen. Mittendrin auch Bürgermeister Klaus Schumann bei der Polonäse oder beim Seifenblasen oder bei den unterhaltsamen Spielen.



Wie sich das für ein buntes Faschingstreiben gehört, kam auch KCH-Elferrat Ferdinand Petsch nach Münchaurach. Er hatte die Jugendgarde des Herzogenauracher Karnevalclubs mitgebracht und zeigte ihre aktuellen Schautänze.



Die Garde sucht übrigens für die nächste Session noch Mitstreiter. Interessierte ab einem Alter von sechs Jahren können sich über die Homepage (www.kc-herzogenaurach.de/) an die Verantwortlichen wenden. Die Jugendgarde und trainiert jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr und jeden Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr in der KCH-Halle.