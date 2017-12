Anschlag auf Lehrerin in Mittelfranken? Ihre Fahrradbremsen wurden manipuliert

Zwei Schrauben waren gelockert worden





Am Montag wurden tagsüber am Fahrrad einer 33-jährigen Frau durch einen bislang Unbekannten die Bremsen am Fahrrad so manipuliert, dass es fast zu einem Unfall mit einem Auto gekommen wäre.Die Frau hatte ihr Fahrrad am Fahrradabstellplatz für Lehrkräfte am Gymnasium abgestellt und wollte am Nachmittag nach Unterrichtsende zu einem Verbrauchermarkt fahren. Zunächst bemerkte sie keine Auffälligkeiten. Als sie dann am Parkplatz des Marktes ankam und bremsen wollte, versagten die Bremsen. Nur durch einen Sprung vom Fahrrad konnte sie eine Kollision mit einem Pkw verhindern.In einer Werkstatt in Eschenau wurde dann von einem Fachkundigen festgestellt, dass bewusst zwei Schrauben gelockert wurden, so dass die Bremsen keine Wirkung mehr hatten. Nur glücklichen Umständen war es zu verdanken, dass es auf der Fahrt von der Schule bis zum Verbrauchermarkt zu keinem Unglücksfall gekommen war. Die Frau blieb beim Sprung vom Fahrrad unverletzt.Die Polizeiinspektion Erlangen-Land hat ihre Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.