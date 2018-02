Ampelanlage an der Kreuzung Am Europalkanal / Dorfstraße ausgefallen

Wie das Referat für Planen und Bauen informiert, ist die Ampelanlage an der Kreuzung Am Europakanal / Dorfstraße auf Grund eines technischen Defektes am Donnerstagnachmittag ausgefallen. Da sich die Störung voraussichtlich nicht kurzfristig beseitigen lässt, müssen Teile der Ampelanlage erneuert werden. Die Verwaltung arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, um die Ampel schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurde die Anzahl der vorhandenen Fahrspuren jedes Kreuzungsastes auf eine Fahrspur reduziert. So wird sowohl das Einbiegen aus den Nebenstraßen als auch die Querung für Fußgänger und Radfahrer erleichtert. Zusätzlich sichert die Polizei in verkehrswichtigen Zeiten die Kreuzung. Fußgängern und Radfahrern wird trotzdem empfohlen, die weiter nördlich gelegene Ampel an der Kreuzung Am Europakanal/Frankenwaldallee zu nutzen. Vor allem die Eltern werden gebeten, Schulkinder zur Nutzung der Kreuzung Am Europakanal/Frankenwaldalle anzuhalten. Die Polizei wird die Verkehrsteilnehmer und insbesondere die jungen Verkehrsteilnehmer in den nächsten Tagen unterstützen.

22.02.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen