Gegen 19.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Dechsendorf alarmiert. Am Ortseingang Dechsendorf sei ein Kleintransporter auf die dortige Erhebung innerhalb des Kreisverkehrs gerutscht. Die Feuerwehr stellte vor Ort schnell fest, dass tatsächlich nur dieser eine Wagen beteiligt war. Der Fahrer ist aus Röttenbach kommend in den Kreisverkehr eingefahren, hat die Kurve aber nicht ganz bekommen und ist daher auf der inneren Seite in die Erhebung gefahren.

Ein großer Stein bremste die Fahrt des Kleintransporters. Diese Steine wurden in den Innenkreisel gelegt, um vor allem Lastwagen mit Anhängern zu zwingen den mittleren Teil nicht als Abkürzung zu nutzen.

Der Fahrer war leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Aufgabe der Feuerwehr beschränkte sich auf das Aufnehmen ausgelaufener Betriebsstoffe, das Ausleuchten der Unfallstelle und die Regelung des Durchgangsverkehrs. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte und das Fahrzeug gegen 21.30 Uhr geborgen war, durften die Einsatzkräfte wieder einrücken.