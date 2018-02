Altbewährtes Team mischt junges Gemüse

In der katholischen Pfarrei St. Josef in Niederndorf wird seit vielen Jahren am zweiten Fastensonntag das Fastenessen angeboten. Bevor sich die Besucher des Sonntagsgottesdienstes den schmackhaften Eintopf munden lassen konnten, brachte Pater Moison Michael den Gottesdienstbesuchern sein Heimatland Indien und das Engagement der Kirche dort nahe.



Zur Vorbereitung des Fastenessens waren Mitglieder des Sozialausschusses der Pfarrei aktiv. Am Sonntag bereiteten sie ab 8 Uhr das gespendete Gemüse vor, das in einen guten Eintopf hineingehört. Lauch, Bohnen, Zwiebeln, Zucchini, Kartoffeln, Gelbe Rüben, Speck (für den besseren Geschmack) und Würstchen wurden kleingeschnippelt und in der Küche des Pfarrhauses unter Aufsicht von Markus Frötsch für das Mittagessen vorbereitet. Zum Team zählten Marlies Conrads, Anna Kreiner, Edith Woydig, Christina Bauer, Barbara Horn, Sieglinde Kern und Elke Benning.



Der Eintopf wurde von ihnen dann "mit viel Liebe umgerührt", so dass dem Essen im festlich dekorierten Pfarrsaal nichts mehr im Wege stand. Nach dem Gottesdienst und dem Vortrag konnten sich die Besucher den Eintopf mit Brot und Tee munden lassen.