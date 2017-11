Als die Höchstadter noch nichts hatten

Seit 2014 gibt es jedes Jahr in Lonnerstadt Vorträge über die Geschichte des Dorfes und Deutschlands. So gab es bereits Vorträge zu den Themen Erster Weltkrieg, 70 Jahre Kriegsende und Heimatvertriebene. Am Dienstagabend befasste sich Günter Weinkauf mit der Frage "Was geschah in und um Lonnerstadt im 9. Jahrhundert?"



2010 feierte man in Lonnerstadt mit einem großen Festwochenende die Ersterwähnung vor 1100 Jahren. Viele wussten laut Günter Weinkauf aber gar nicht, was genau der geschichtliche Hintergrund dafür ist. Auf diese Weise sei er auf dieses Thema gekommen.



Es waren nämlich stürmische Zeiten, in denen Lonnerstadt erstmals erwähnt wurde. Nach dem Tod Karls des Großen 814 brachen in den nachfolgenden Generationen große Erbstreitigkeiten um das Frankenland aus. Denn das war damals noch bedeutend größer als heute. Bis nach Italien reichte das Reich, um das sich die Erben stritten. "Schlimmer als die inneren Streitigkeiten waren aber die Gefahren, die von außen kamen", erklärte Weinkauf. So seien zum einen die Normannen, zum andern Slaven und Ungarn aggressiv durch Europa gezogen.



In diesen turbulenten Zeiten wurde Ludwig IV. in Forchheim geboren. Und mit nur sechs Jahren musste er die Herrschaft über das Ostfränkische Reich übernehmen. Da Könige in der damaligen Zeit keinen festen Wohnsitz hatten, reisten sie von Ort zu Ort, um von dort aus Regierungsgeschäfte zu tätigen. So auch Ludwig: "Er hat aus dem Sattel heraus regiert", erzählt Weinkauf.

Ludwigs Pferd führte ihn dann 910 nach Lonnerstadt. Am 5. Oktober bestätigte er ein zweites Tauschgeschäft mit dem Bischof von Eichstätt in der Gemeinde.



Denn diese bot dem König, was er brauchte. Und das war vor allem viel Platz für seine Gefolgschaft und Pferde. Ein Hof aus Holz soll deswegen auch schon damals vorhanden gewesen sein.



"Da haben halt die Höchstadter noch nichts gehabt", erlaubte sich Weinkauf mit einem Zwinkern einen kleinen Seitenhieb in die Nachbargemeinde. Doch der Referent ist sich sicher: "Lonnerstadt war um 900 schon ein lange bestehendes Zentrum".



So könnte es mehrere kleine Holzhütten mit Einzäunung gegeben haben. Innerhalb der Einfriedung wurden Schweine und Hühner gehalten. Aber auch das Schloss und der Friedhof in Lonnerstadt sind Zeitzeugen des Mittelalters. Zudem soll sich etwas außerhalb des heutigen Lonnerstadts ein Turmhügel befunden haben, der zum Wohnen und wohl auch zum Beobachten diente.