Adelsdorfer Schäuferle bringen Geld für einen guten Zweck

Adelsdorfs Metzger Jürgen Fleischmann, dem Fleischi, gehen selten die guten Ideen aus. Bei Zerlegearbeiten im Schlachthaus hatte er eine davon: Da für "Pulled Schäuferle", eine Spezialität des Hauses, viele Knochen anfallen, kam ihm der Gedanke, dass man daraus doch noch etwas Gutes machen könnte.

Er wandte sich an den Kunstverein Adelsdorf, und die Mitglieder waren gleich Feuer und Flamme für den Vorschlag, die Knochen zu bemalen. Vater Alfred Fleischmann kochte die Knochen aus und bleichte sie. Dann ging es ans Verteilen der Knochen und alsbald ans liebevolle und kreative Verschönern. Die Künstler fertigten eine Vielzahl von Skulpturen und bemalten Objekten.

Aber Jürgen Fleischmann wollte nicht einfach nur Schäuferle anmalen lassen. Dahinter steckte noch eine Idee. Die künstlerisch aufgewerteten Schäuferleknochen sollten einem guten Zweck zugeführt werden. So nahm er gleich zu Beginn der Aktion Kontakt zum Bayerischen Rundfunk auf. Zusammen mit den Künstlern wollte er bei der Aktion Sternstunden mitmachen.

"Der Kunstverein hat 70 Knochen für 100 Euro gekauft und etwa 15 Künstler waren dann fleißig am Malen", berichtet Wolf-Dieter Domke, der Vorsitzende des Vereins. "Leider wurden aber zwischenzeitlich fünf Knochen von Hunden gefressen", fügt er schmunzelnd an.

Der BR war sofort begeistert von der Schäuferle-Idee, und nun können die Kunstwerke in der Metzgerei in Adelsdorfs Hauptstraße gekauft werden. Jedes bunte Schäuferla ist für einen Preis von 7,50 Euro zu haben. Natürlich darf etwas mehr in den Spendentopf wandern. Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) kaufte auch schon ein Exemplar. Die Sternstundenuhr, das Schmuckstück, gehe aber nur an den Höchstbietenden. Darin sind sich Jürgen Fleischmann und Wolf-Dieter Domke einig. 700 Euro sind bereits in der Kasse, und der Tausender sollte mindestens voll werden.

Die Spender schreiben sich mit ihrem gespendeten Betrag in ein Buch ein, und wenn alle Schäuferle verkauft sind, werden das Buch und der gespendete Betrag offiziell an den BR übergeben. "Ich hoffe, dass wir ins Abendgalaprogramm des Bayerischen Rundfunks Mitte Dezember mit aufgenommen werden", erklärt Fleischmann. "Das wäre mein Sternstundentraum."