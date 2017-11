Adelsdorfer Adventskalender erfindet sich neu

Seit 14 Jahren wird der Adelsdorfer Adventskalender liebevoll von großen und kleinen Pfadfindern gestaltet und mit der Unterstützung des Förderkreis Adelsdorfer Pfadfinder e. V. und der Geschäftswelt aus Adelsdorf und Umgebung realisiert. Das Titelbild des Kalenders wurde in diesem Jahr von Theresa Maier, einer 14-jährigen Pfadfinderin gestaltet. "Der Adelsdorfer Adventskalender ist mittlerweile eine liebgewonnene vorweihnachtliche Tradition, aber nach 14 Jahren wurde es dennoch Zeit, das Konzept zu überdenken", so Michaela Philipp, Zweite Vorsitzende des Förderkreises.



Also haben sich die Pfadfinder auf ihre Wurzeln besonnen und zusätzlich zu den bekannten Gutscheinen und Sachpreisen eine neue Preiskategorie eingeführt: In Kooperation mit Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen aus der Region gibt es nun attraktive Aktivitätenpreise. Darunter die Teilnahme an Kunst- und Töpferkursen, an interessanten Führungen in und um Adelsdorf, Sicherheitschecks für das eigene Haus sowie Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen oder den Erlebnispark Schloss Thurn. Die Pfadfinder selbst freuen sich auch schon auf das Einlösen der Preise, denn darunter ist auch ein zünftiger Grillabend über offenem Feuer, den die Pfadfinder vom Stamm Raubvögel gemeinsam mit der Metzgerei Fleischmann veranstalten.



Ein neues Gewinnspiel

Aber Achtung, die besonders attraktiven Aktivitätenpreise kann man nur gewinnen, wenn man am neuen Gewinnspiel teilnimmt: Auf den Innenseiten der Adventskalender-Türchen finden sich in diesem Jahr kreative und interessante Fragen, die zu einem Lösungswort auf der Rückseite führen. Unter allen Einsendern (per E-Mail) werden dann im Januar rund 50 besondere Preise verlost.



Natürlich ist mit dem Kauf des Adventskalenders zum Preis von fünf Euro weiterhin eine Tombola verknüpft, bei der jede Nummer gewinnt. Dafür hat der Förderkreis der Pfadfinder gesorgt, der wie jedes Jahr in Kooperation mit lokalen und regionalen Unternehmen, Organisationen sowie Privatpersonen viele attraktive Preise zur Verfügung stellt. Es gibt Gutscheine für Kinobesuche, Besuche beim Friseur, leckeres Essen in Gaststätten, Reifenwechsel sowie attraktive Sachpreise und die neuen Aktivitätenpreise. Der Erlös fließt weiterhin zu 100 Prozent in die Förderung der wertvollen Kinder- und Jugendarbeit, welche die Pfadfinder seit 35 Jahren in Adelsdorf leisten.



Bereits ab Samstag, 25. November, kann man den Adelsdorfer Adventskalender bei Bücher-Schmidt (Adelsdorf), Friseur-Salon Sandra (Adelsdorf), Na Sowas Blumiges (Adelsdorf), Zahnarztpraxis Dr. Margit Paulus (Aisch) und bei Friseursalon Sonja (Neuhaus) erwerben. Während der Adelsdorfer Schlossweihnacht bekommt man ihn auch beim Stand des Förderkreis Adelsdorfer Pfadfinder e. V. und natürlich auch bei den Pfadfindern selbst.



In der Vorweihnachtszeit findet die Tombola-Verlosung statt und die Preise sind wie gewohnt ab Mitte Dezember bei Bücher Schmidt abholbereit. Ab sofort erhalten Interessierte die aktuellsten Informationen auch auf der Facebook-Seite "Adelsdorfer Adventskalender".