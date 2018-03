Adelsdorf zeigt seine kreative Seite

"Jetzt habe ich meine Ostergeschenke beisammen", strahlte eine Besucherin des dritten Kreativmarktes in Adelsdorf am Sonntagnachmittag. Insgesamt 31 Aussteller aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, aber auch aus Bamberg, Forchheim, Geiselwind, Nürnberg und natürlich aus Adelsdorf zeigten in der Aischgrundhalle ihre in Handarbeit hergestellten, kreativen Werke.



Das Kreativteam um Susanne Desgranges-Plum hat es bestens verstanden, den Hobbykünstlermarkt, der schon einmal vor vielen Jahren in der Aula der Grund- und Mittelschule abgehalten wurde, im Frühjahr 2016 wiederzubeleben. Den Markt hatte damals die Mutter-Kind-Gruppe organisiert und so um das Jahr 1995 hatte er zum letzten Mal stattgefunden.

Das Angebot erstreckte sich über Osterdeko, Drechselarbeiten, verschiedene Essige, Öle, Sirup, Handarbeiten, Weidenlampen, Keramik, Schmuck, handgefertigte Hundeleinen und vieles mehr. Eine Dame bestickte mit ihrer Stickmaschine vor Ort Handarbeiten. Diesmal waren auch viele neue Aussteller dabei und somit hatte sich das Angebot erweitert.



Das Kreativ-Café bot im Foyer der Halle parallel zur Ausstellung Kaffee und Kuchen an - natürlich selbst gebacken. So konnten sich die vielen Gäste eine willkommene Pause gönnen, bevor sie weiter die Kunstwerke bestaunen und auch kaufen konnten.

Der Besucherandrang war groß, und die Teilnahme der vielen Hobbykünstler hat dem kreativen Team bestätigt, dass es weiter machen soll.