Ab Montag rollt der Verkehr wieder durch die Schütt

Endspurt an der Schütt: Ab dem kommenden Montag soll der Verkehr wieder durch die wichtige Innenstadt-Straße rollen können. Das teilte Bürgermeister German Hacker in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwochabend mit. Die Rückverlegung des Busbahnhofes folgt bis zum 11. Dezember, punktgenau zum Fahrplanwechsel.



In der Sitzung erfolgte eine letzte Vergabe: die Erstellung eines Imbissgebäudes. Den Auftrag erhielt die Firma Holz & Dachprojekt Fehse aus Gersdorf zum Betrag von 98 500 Euro. Das Haus wird in Holzrahmenbauweise ausgeführt, erläuterte Bauamtsleiter Gerhard Merkel.



Zwei Betreiber werden darin ihre Waren anbieten. Wie Bürgermeister German Hacker feststellte, wird wohl die vietnamesische Familie wieder zum Zug kommen, die an dem Standplatz schon bisher vertreten war. Vielfach war in der Vergangenheit nachgefragt worden, ob sie denn bleiben können. Der Name des zweiten Betreibers wurde noch nicht genannt.



Wie Merkel ausführte, soll das Gebäude bis März fertig sein. Ursprünglich war eine Containerbauweise vorgesehen, von der man sich aber nach Rücksprache mit der Regierung und dem Fachplaner verabschiedet habe. Das wäre wohl zu teuer geworden. In der öffentlichen Ausschreibung hatten acht Betriebe Interesse gezeigt, von denen fünf ein Angebot abgaben. Das teuerste lag bei 161 000 Euro.



Auf dem Areal vor dem Parkdeck wird aber schon bis Weihnachten einiges passieren. So sollen die Stahlbauten dann bereits stehen, also die Fahrradständer und die Bushaltestelle. Auch beim kleinen Plätzchen am Ende der Ritzgasse zur Erlanger Straße hin ist Weihnachten ein wichtiger Termin. Denn bis dahin soll die Glaswand aufgestellt sein. Dann kann auch die Platane gepflanzt werden, die den bisherigen kleineren Baum ersetzen wird.



Ebenso soll bis Weihnachten der Realschulparkplatz in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden sein. Dort ist ja bisher der Busbahnhof provisorisch untergebracht, der in den kommenden Wochen in die Schütt zurückkehrt. Die Bauarbeiten in der Straße an der Schütt selbst sind, trotz der Freigabe ab Montag, noch nicht komplett beendet. Bei den Stellplätzen gegenüber der Brauerei Heller stehen laut Bürgermeister Hacker noch ein paar Restarbeiten und die Markierungen noch aus.



In der Sitzung verteidigte Hacker die Ausführung. "Des muss a G'sicht haben", sagte er, in ungewohntem fränkisch. Eine Baumarktbude tue es dort keinesfalls. Ein Betreiber könnte diese Kosten auch nicht erwirtschaften. "Wir müssen fair bleiben", sagte der Bürgermeister hinsichtlich der Miete, die nicht zu hoch ausfallen sollte.