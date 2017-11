Ab Freitag wieder freie Fahrt über die Aisch

Es handelt sich jetzt wirklich nur noch um Stunden, bis der neue Aischübergang in Höchstadt nach knapp zweijähriger Bauphase wieder für den Verkehr freigegeben wird. Am Freitag, 17. November, bis zur Mittagszeit soll es soweit sein.



Am Mittwoch bekam auch die Fahrbahn der neuen Flutbrücke die Deckschicht verpasst. Am Donnerstag werden an den Anschlussstücken noch Querfugen in den Asphalt geschnitten und mit dauerelastischem Material gefüllt.



Die vorübergehende Ampelregelung am Karpfenkreisel wird im Laufe des Donnerstags schon wieder aufgehoben. Vorher werden im Bereich des Kreisverkehrs, der teilweise auch einen neuen Belag erhalten hat, noch Markierungen eingefräst. Fahrbahnmarkierungen sind auf den neuen Brücken übrigens nicht vorgesehen. ad