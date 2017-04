Zwei betrunkene Hessen bei Möhrendorf im Auto entdeckt - Polizei stellen Schlüssel sicher

In der Nacht zum Donnerstag wurde gegen 03.00 Uhr auf einem Waldparkplatz zwischen Möhrendorf und Dechsendorf ein parkendes Auto angetroffen. Im Auto schliefen zwei junge Männer aus Hessen. Dies berichtet die Polizei.



Bei der Kontrolle kam den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch aus dem Wageninnern entgegen. Auf Nachfrage gaben sie an, dass ins Frankenland auf der "Suche nach gutem Bier" gefahren sind. Sie sind auch fündig geworden, denn im Fahrzeug stand ein Bierkasten, wobei eine Vielzahl von Flaschen bereits geleert war.



Der 20-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille und der 19-Jährige immerhin über 1,6 Promille. Vorsorglich wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, so dass die jungen Männer nicht noch mit Restalkohol im Blut ihre Fahrt fortsetzen. Den Fahrzeugschlüssel bekommen sie wieder, wenn sie nüchtern sind.