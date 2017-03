Zwei Kinder in Heroldsberg von Auto erfasst

Am Donnerstagnachmittag wurden in Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren von einem Auto erfasst, als die Kinder unvermittelt von einem Grundstück auf die Straße liefen.



Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.



Der fünfjährige Bub erlitt einen Beinbruch. Der sechsjährige Junge zog sich Prellungen im Rippenbereich und dem linken Schienbein sowie eine Beule am Kopf zu.



Die Kinder wurden noch vor Eintreffen der Polizeistreife durch die Eltern in die Kinderklinik nach Nürnberg gebracht. Am Auto entstand nur geringer Sachschaden.