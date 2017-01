Zwei Jazzlegenden am See

Genrewechsel



"Die Zusage von Al Jarreau ist absolut großartig und bestätigt uns darin, mit dem Konzept von Jazz am See den richtigen Weg eingeschlagen zu haben", so der Geschäftsführer des veranstaltenden Klassikkultur-Vereins Jan-Peter Dinger. Für den Auftritt des siebenfachen Grammy-Preisträgers Al Jarreau und seiner Band ist die gesamte zweite Konzerthälfte von "Jazz am See" am Sonntag, 23. Juli, vorgesehen.Der Jazz-Star mit dem charmanten Lächeln kann angesichts des außergewöhnlichen Arsenals stimmlicher Möglichkeiten als Instrumentalist der Stimme bezeichnet werden. Seine Fähigkeit, mit der Kehle Schlagzeuge und Saxophone, Trompeten und Flöten, Congas und Bässe vom tiefsten Bass zum höchsten Flageolett zu imitieren, ist wahrhaft einzigartig. 2016 tourte der Altmeister des Scat- Gesangs mit einer neuen Vertonung des "Duke Ellington Songbook" in Europa und sorgte für eine nahezu ausverkaufte Tournee mit restlos begeistertem Publikum.Die Jazz-Fans dürfen sich außerdem mit Curtis Stigers auf einen weiteren internationalen Star bei "Jazz am See" freuen. Mit der Pop-Ballade "I wonder why" gelang Curtis Stigers 1991 ein internationaler Top-Ten-Hit. Die Debüt-LP, von der der Erfolgssong stammt, verkaufte sich weltweit über anderthalb Millionen Mal und brachte dem in Hollywood geborenen Star mehrere Platin-Auszeichnungen.Während seiner über 20-jährigen Karriere wechselte er mehrfach zwischen den Musikstilen von Pop und Jazz über Blues, Soul und Folk bis hin zu Americana und Country. Seit der Jahrtausendwende vollzog der charismatische Sänger, Saxophonist und Songwriter einen Genrewechsel zurück zum Jazz, von dem er ursprünglich gekommen war. In Deutschland wurde Stigers 2010 und 2013 für die Alben "Lost In Dreams" und "Let's Go Out Tonight" als Internationaler Jazzsänger des Jahres mit dem Echo Jazz Awards ausgezeichnet. Im Januar 2017 veröffentlichte er ein Album mit der renommierten Danish Radio Big Band. Bei "Jazz am See" wird Curtis Stigers, mit einer Band rund um Torsten Goods und Jan Miserre auf der Open-Air-Bühne des idyllischen Festivalgeländes stehen. Der in Erlangen geborene Jazz-Gitarrist Torsten Goods fungiert auch 2017 als Künstlerischer Leiter von "Jazz am See".Von Beginn an wollte der veranstaltende Klassikkultur Verein seinen Besuchern einen außergewöhnlichen "Konzertsaal" in freier Natur bieten. Zum Einsatz kommt die neueste Technik, die ein extrem scharfes und tageslichthelles Bild liefert und keine Wünsche offen lässt. So wird auch das emotionale Bühnengeschehen live für alle Besucher sichtbar.Konzertbeginn ist um 19.45 Uhr am Dechsendorfer Weiher, Tickets sind an allen bekanntenVorverkaufsstellen zu erhalten, unter anderem bei tickets.infranken.de . Weitere Informationen gibt es unter www.jazz-am-see.com . red