Wetter in Franken: Bis zu 10 Zentimeter Schnee?

Die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind düster und bieten unschöne Überraschungen, wie der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs erklärt.



So klingen in der Nacht auf Montag die Schauer über Franken zwar erst einmal ab - am Ostermontag überquert jedoch ein kleines Randtief mit seinem Regengebiet Oberfranken (2-6 mm) und Mittelfranken (5-10 mm).



Bei einer rasch wechselnden Bewölkung fallen am Nachmittag einzelne Schauer, wobei die Schneefallgrenze auf 500 m absinkt. Die Temperaturen schwanken um 8 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus West bis Nordwest.



In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen dann weiter auf biz zu 0 Grad. Am Dienstagmorgen gibt es vor allem in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz starke Schneeschauer.



Am meisten Neuschnee kann es laut Ochs mit 10 cm im Raum Heiligenstadt - Pegnitz geben. Mit Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr ist deshalb zu rechnen.



Tagsüber erfolgt dann am Dienstag der Übergang zu einer wechselnden Bewölkung mit vereinzelten Schneeschauern. Maximal 8 Grad. Der zeitweise mäßige Wind weht aus Nord bis Nordost.



Kalt ist es am Mittwoch und Donnerstag und auch weiterhin wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern bei maximal 8 Grad. Der anfangs zeitweise frische und in Böen starke Nordwind lässt am Donnerstag langsam nach. In den Nächten kühlt es auf -2 bis -7 Grad ab.



Erst ein Zwischenhoch am Freitag und Samstag bringt vermehrt heitere Abschnitte und einen Anstieg der Höchsttemperaturen auf immerhin 12 Grad.