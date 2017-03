Weiter Schmuddelwetter in Franken - kurzes Zwischenhoch am Mittwoch

Am Dienstag strömt weiter feuchtkalte Meeresluft nach Franken. Es ist wechselnd bewölkt bis bedeckt mit schauerartigen Regenfällen. Die Temperaturen schwanken um die 5 Grad, wie der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs berichtet.



In der Nacht zum Mittwoch klingen die Niederschläge ab, die Wolken lockern auf und die Temperaturen sinken auf 0 Grad. Am Tag erreicht die Region dann ein kleines Zwischenhoch. Dabei sind zeitweise Auflockerungen möglich und auch die Sonne lässt sich hier und da mal blicken - aber nur bis zum Nachmittag. Dann setzt sich der Regen wieder durch. Maximal werden am Mittwoch 9 Grad erreicht.



In der Nacht zum Donnerstag regnet es weiter, möglicherweise sogar lang anhaltend und ergiebig. Der Wind dreht in der Nacht von Süd auf West und frischt dann in Böen stark auf.



Für den Donnerstag ist die Prognose noch unsicher: Entweder bleibt es bedeckt mit Regenfällen oder es wird heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13 Grad.