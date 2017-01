Wasserprojekt in Kaya kommt gut voran

von RICHARD SÄNGER

Der Rotary-Club Herzogenaurach ist mit seinen jährlichen Aktionen für die Bürger der Stadt und der Region ein wichtiger Akteur im sozialen Leben geworden. So ist der Club durch das jährliche Tafelkonzert schon seit der Clubgründung mit der Herzogenauracher Tafel verbunden. Die Clubmitglieder unterstützen jetzt auch die Partnerstadt Kaya in Burkina Faso.



Im Rathaus überreichte Club-Präsident Wilhelm Griga einen Scheck über 3000 Euro aus privaten Spenden der Clubmitglieder an Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff und die Partnerschaftsbeauftragte Rosa Abel. Mit dabei auch Georgios Halkias in dreifacher Funktion, nämlich als gleichberechtigter Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Herzogenaurach-Kaya sowie als Rotary-Mitglied und als Dritter Bürgermeister. In diesem Zusammenhang dankte die Zweite Bürgermeisterin den vielen Ehrenamtlichen und insbesondere dem Partnerschaftsverein für die tatkräftige Unterstützung, mit der eine Reihe von Projekten in Kaya angestoßen und verwirklicht werden konnten.



Ausführlich ließ sich Wilhelm Griga von Renate Schroff und Rosa Abel von ihrem Aufenthalt und von den laufenden Projekten in der Partnerstadt berichten. Wie bereits berichtet, nutzten Schroff und Abel den Aufenthalt in Burkina Faso auch dazu, sich ein Bild über die Projekte zu verschaffen, die mit Herzogenauracher Hilfe entstanden. Von 2016 bis 2018 läuft die dritte Phase eines Wasser- und Abwasserprojektes in der Partnerstadt und Rosa Abel erläuterte den Ablauf der Phase III.



"Wir dürfen die Probleme bei uns, aber auch bei unseren Partnern nicht aus den Augen verlieren", erklärte Renate Schroff, deshalb sei sie auch sehr froh dass ein trilaterales Abkommen mit der französischen Stadt Châtellerault unterzeichnet werden konnte. Von dort kam vor kurzem auch die Mitteilung, dass die regionale Wasseragentur Loire-Bretagne den deutsch-französischen Antrag auf Mitfinanzierung des Projekts Wasser- und Abwassermanagement (Phase II) in Höhe von rund 250 000 Euro mit einem Zuschuss von 200 000 Euro zugestimmt hat.



Wichtig ist laut Schroff, dass die Unterstützung trilateral geschieht. Das bedeutet, dass über Herzogenaurach und Châtellerault die Maßnahmen angestoßen und hauptsächlich finanziert werden. Dabei muss Kaya selbst ebenfalls aktiv werden, dann würden auch weitere Zuschüssen fließen.



So werden in einem ersten Teil zehn öffentliche und 100 Familienlatrinen sowie vier neue Brunnen gebaut und vier Brunnen saniert. Darüber hinaus werden Wasserkomitee-Mitglieder in der Wasseranalyse geschult und Aufklärungsarbeit geleistet. Im zweiten Teil wird eine Abwasseraufbereitungsanlage errichtet und dafür ein gebrauchter Abwasserpumpwagen von Châtellerault nach Kaya gebracht und Mitarbeiter geschult sowie ärztlich betreut und mit Arbeitskleidung ausgestattet.



Rosa Abel legte auch einen Finanzierungsplan für zwei Jahre vor, so kommen aus dem Städteverbund Châtellerault und aus Herzogenaurach je 20 000 Euro, 4000 Euro steuert Kaya bei, weitere 6000 Euro kommen aus dem Anteil des dreijährigen Zuschusses aus Châtellerault. Die 20 000 Euro aus Herzogenaurach werden finanziert von den Firmen aus dem Earth-Day (zweckgebunden) beim Lauf für Kaya 2015 mit 22 500 Euro, mit den 3000 Euro vom Rotary-Club und 500 Euro Lauf-für-Kaya-Gelder.



Sehr effiziente Arbeit

"Die trilaterale Zusammenarbeit funktioniert hervorragend, so bemühen sich die Partner in Frankreich ebenso wie die Verwaltung und Freunde in Kaya", berichtete Abel. Die Wasseragentur leiste eine sehr effiziente Arbeit, alle Maßnahmen sowie Geldflüsse würden genau dokumentiert. "Wir führen einen offenen Dialog und das wird in Kaya sehr positiv aufgenommen", erklärte Rosa Abel, nachdem Renate Schroff das Durchsetzungsvermögen der Partnerschaftsbeauftragten lobte. "Und wegen dieser Überzeugungskraft wird Frau Abel inzwischen auch eiserne Lady genannt", erzählte Schroff schmunzelnd.



"Ich bin sicher, dass auch die kommenden Projekte sehr professionell abgewickelt werden", zeiget sich Wilhelm Griga vom Vortrag der Partnerschaftsbeauftragten beeindruckt und kündigte weitere finanzielle Unterstützung an. Gleichzeitig lud der Präsident zum Tafelkonzert am 16. Januar um 19 Uhr in die Evangelisch-Lutherische Kirche ein.



Außerdem ist 2017 ist ein besonderes Jahr der Städtepartnerschaft von Herzogenaurach mit Kaya. So soll vom 24. bis 30. April das 45. Jubiläum der Partnerschaft in Herzogenaurach gefeiert werden. Höhepunkt ist der Lauf für Kaya, verbunden mit dem Earth Day am 28. April.