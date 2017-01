Höchstadt: Vermisste Person tot aus der Aisch geborgen

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften suchte am Montagnachmittag nach einem vermissten Mann in Höchstadt an der Aisch. Auch ein Hubschrauber und Taucher der Erlanger Feuerwehr waren im Einsatz.



Gegen 18 Uhr fanden die Rettungskräfte dann eine Leiche in der Aisch im Bereich der Höchstadter Stadtmühle. Am Montagabend bestätigte die Polizei, dass es sich dabei um den Vermissten handelt.



Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Erlangen übernommen.