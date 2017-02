Verdi macht in Erlangen mobil

von ALEXANDER HITSCHFEL

Rund 400 Arbeiter sowie Angestellte des öffentlichen Dienstes - aber auch zahlreiche Beamte - aus ganz Mittelfranken legten am Dienstag die Arbeit nieder und beteiligten sich an den ersten Warnstreiks in dieser Tarifrunde. Verdi-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Göppner erinnerte bei der Abschlusskundgebung am Erlanger Schlossplatz daran, dass es sich nicht nur um eine Tarifverhandlungsrunde, sondern auch um eine Besoldungsrunde für Beamte handele. Außerdem warnte er die Arbeitgeberseite vor weiteren Hinhaltetaktiken.



"Wenn jetzt in der dritten Verhandlungsrunde kein Durchbruch gelingt, dann setzen wir noch eins oben drauf", hatte Göppner bereits im Vorfeld der Streikveranstaltung angekündigt. Statt der bis zu 600 erwarteten Streikteilnehmer waren schließlich nur 400 gekommen. Er finde es befremdlich, dass man von Arbeitgeberseite bisher immer nur gesagt habe was "nicht geht", aber nicht bereit sei, in den bisherigen zwei Verhandlungstagen überhaupt ein Angebot zu machen, so Göppner.



Er freue sich darüber, dass Mitarbeiter aus den Unikliniken, der Autobahndirektionen, des Wasserwirtschaftsamtes, der Finanzämter, dem Amt für Ländliche Entwicklung und von vielen anderen Institutionen sich an den Warnstreiks beteiligt hätten, so der Bezirksgeschäftsführer.



Notversorgung war gewährleistet

Göppner machte aber auch deutlich, dass trotz der Arbeitsniederlegungen in den Kliniken keine lebensnotwendigen Operationen ausfallen würden. Eine Notversorgung sei gewährleistet. Göppner hofft, dass sich in der dritten Verhandlungsrunde, die am morgigen Donnerstag beginnt, die Arbeitgeber endlich bewegen und ein Angebot vorlegen.



Ausgehend von der Friedrichstraße setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung und schlängelte sich - vorbei an den einzelnen Universitäten - über den Bohlenplatz, die Luitpoldstraße, Bismarckstraße, Lorlebergplatz, Universitätsstraße, östliche Stadtmauerstraße, Maximiliansplatz, Neue Straße bis hin zum Schlossplatz, wo dann auch die Abschlusskundgebung stattfand. Mit Plakaten und Transparenten wie "jung und gehaltbereit", oder "Wir sind es wert", sowie lauter Musik, Trillerpfeifen und lauten Rufen machten die Streikenden ihrem Unmut über die Arbeitgeber Luft.



Vor der kaufmännischen Leitung der Unis am Maximilianplatz gingen die Streikteilnehmer in einen Sitzstreik und wurden richtig deutlich: "Scheiss Arbeitgeber", so die lautstarken Rufe der Kundgebungsteilnehmer. Dass zu jedem Arbeitskampf auch ein Streiklied dazugehört, sprach Werner Lutz an, der dann auch zur Gitarre griff und die Streikenden begleitete.



Weitere Redner waren Luise Klemens, Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern und Roland Hornauer von Verdi Erlangen, der daran erinnerte, dass gute Abschlüsse in den Tarifrunden der beste Weg gegen eine Armut im Alter seien.