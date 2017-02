Uttenreuth: Hausbesitzerin überrascht Einbrecher

Noch Unbekannte sind am frühen Montagabend in ein Reihenhaus in Uttenreuth im Landkreis Erlangen-Höchstadt eingebrochen. Eine Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt im Gebäude, konnte es aber unbemerkt von den Tätern verlassen.



Angaben der Polizei zufolge, versuchten die Einbrecher gegen 18.20 Uhr zunächst die Terrassentür des Anwesens in der Dresdner Straße aufzuhebeln. Dies misslang offenbar und so schlugen die Täter die Glasscheibe der Tür ein. Der Schaden wird auf über eintausend Euro geschätzt. Die Unbekannten rechneten anscheinend jedoch nicht damit, dass jemand zu Hause war.



Die Hausbesitzerin bemerkte die Eindringlinge, flüchtete sich nach draußen und alarmierte die Polizei. Währenddessen befanden sich die Täter noch im Haus, verließen es jedoch noch vor Eintreffen der Streife und flohen in unbekannte Richtung. Sie blieben dabei unerkannt und konnten auch im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung nicht gefunden werden.



Ob auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Kripo Erlangen kam zur Spurensicherung vor Ort und bittet jeden, der Angaben zur Ergreifung der Täter machen kann, sich zu melden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet: 0911/2112-3333.