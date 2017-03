Unfall auf A3 bei Frauenaurach: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab und bleibt in Wiese stecken

Unmittelbar an der Ausfahrt der Anschlussstelle Frauenaurach der Autobahn 3 ist der 40-Tonner, der mit 23 Tonnen Holzspäne in Richtung Süden unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das berichtet die Polizei.



Er fuhr frontal gegen die dortigen Verkehrszeichen der Ausfahrt, riss sie komplett ab und versank dann gut 50 Meter weiter in der angrenzenden weichen Wiese.



An einer kleinen Busch- und Baumgruppe blieb er schließlich bis zu den Achsen eingesunken stehen. Durch die Wucht des Aufpralls auf die Verkehrsschilder wurde die Front des Lkw stark beschädigt, die Verkleidung und die Frontscheibe zersprangen dabei.



Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gefahren und dort ambulant behandelt.



Ursache des Unfalls dürften laut Polizei medizinische Probleme des Fahrers gewesen sein.



Aufgrund dieses Unfalls und der anschließenden aufwendigen Bergung des verunfallten Lkw, staute sich der Berufsverkehr am Freitagnachmittag sowohl in Richtung Nürnberg, als auch in der Gegenrichtung.



Hier jedoch aufgrund der unsäglichen und leider unbelehrbaren Schaulustigen, von denen viele mit gezückten und aufnahmebereiten Handys an der Unfallstelle vorbeifuhren.