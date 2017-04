Unfall: Auto gerät bei Beutelsdorf auf Gegenfahrbahn und streift einen Traktor

Am Samstag gegen 15.50 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Untermembach Richtung Beutelsdorf. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dabei berührte sie mit der linken Seite ihres Pkws das linke Vorderrad eines entgegenkommenden landwirtschaftlichen Fahrzeugs, wie die Polizei berichtet.Im Anschluss überschlug sich die Fahrerin mit ihrem Auto und kam auf der Gegenfahrbahn auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Ersthelfer konnten die Frau und ihre Beifahrerin aus ihrem Wagen befreien.Die Fahrbahn musste durch Kräfte der FFW Haundorf-Beutelsdorf zur Bergung und Abschleppung des Pkws gesperrt werden. Die Unfallaufnahme und Bergung dauerte etwa zwei Stunden. Alle Beteiligten kamen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins KH Erlangen in die Chirurgie. An dem Auto entstand Totalschaden.