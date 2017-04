Unbekannter versucht in Juweliergeschäft in Erlangen einzubrechen

Am frühen Montagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Schmuck- und Uhrengeschäft in der Erlanger Innenstadt einzubrechen, wie die Polizei mitteilt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Kurz vor 02:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter das Schaufenster des Juwelierladens am Schloßplatz. Die Scheibe an der Gebäudeseite zur Hauptstraße splitterte und es wurde Alarm ausgelöst. Der oder die unbekannten Täter flüchteten daraufhin ohne Beute.



Die Erlanger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer

0911 - 2112 3333 entgegen.