Unbekannter entblößt sich in Erlangen vor Frau

Am späten Sonntagabend soll ein noch unbekannter Exhibitionist in der Schweinfurter Straße in Erlangen aufgetreten sein. Das teilt die Polizei mit und sucht nun nach Zeugenhinweisen.



Der Täter soll sich in schamverletzender Weise gegenüber einer Frau gezeigt haben, die zum Ende ihrer Arbeitszeit gegen 23.30 Uhr ihren Nachhauseweg antrat.



Die Geschädigte konnte den ca. 170 cm bis 180 cm großen Mann mit Kapuze durch laute Hilferufe in die Flucht schlagen, ihn aufgrund der Dunkelheit aber nicht näher erkennen.



Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das zu seiner Ergreifung beitragen könnte, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Die Nummer des Hinweistelefons lautet (0911) 2112 3333.