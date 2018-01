Überraschung: Fest ohne die Grenzmark

Es hat die Gäste überrascht. Seit Jahren wird das Altstadtfest in Herzogenaurach mit den Klängen des Spielmannszug Grenzmark Herzogenaurach eröffnet. Heuer war das nicht der Fall, Alberto Parmigiani trat mit einer Trommeltruppe auf, um musikalisch den Gästen einzuheizen.

Es gibt schon eine ganze Weile die hartnäckigen Gerüchte, dass der Verein sich auflösen werde. War das der Grund für das Fehlen beim Altstadtfest? Denn auch der Hubmann-Parkplatz, der in den letzten Jahren durch die Grenzmark bespielt wurde, ist in diesem Jahr mit Autos besetzt. Keine Hüpfburg, kein Spiel und Spaß, keine Essensversorgung.



Fehlende Motivation

Der Vorsitzende Steffen Küster beruhigt allerdings. Auf Anfrage erklärt er, dass der Verein sich nicht auflösen wolle. Aber richtig sei, dass "wir in Zukunft ohne Vereinsheim dastehen und die Stadt noch keine wirkliche Alternative geboten hat". Bisher habe man im Schloss unter dem Dach das Equipment des Vereins, vor allem die großen Instrumente und die Uniformen, untergebracht. Das würde in Zukunft fehlen. Der Grund für den Wegfall der Räumlichkeiten sind die Umbauten am Rathaus und den damit verbundenen Änderungen.

Küster gibt aber zu, dass damit schon der Zusammenhang zu dem fehlenden Auftritt bestehe. "Die Motivation der Musikkameraden ist nicht allzu hoch", meint er. Andere Mitglieder sind noch ein Stück direkter: "Wir fühlen uns im Stich gelassen und dann sollen wir schön Wetter machen?"

Man habe aber noch nicht aufgegeben, gerne möchte man die Vereinstätigkeit und die Auftritte weiter absolvieren. Gerne reagiere man auf weitere Vorschläge für das Vereinsheim. Doch das braucht Zeit. Nach jetzigem Plan werde man bei der Sommerkirchweih spielen - "Letztlich auch für unsere Freunde und Fans", wie Küster angibt. Aber beim Mittelalterfest werde es auch keinen Auftritt geben.