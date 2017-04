Tödlicher Betriebsunfall in Wachenroth: 72-Jähriger von Radlader erfasst

Donnerstagmorgen ereignete sich ein folgenschwerer Unfall auf dem Betriebsgelände einer Firma in Wachenroth. Ein 72-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen. Dies berichtet die Polizei.



Der 72-Jährige arbeitete gegen 09:30 Uhr auf dem Gelände eines Betriebs im Wachenrother Ortsteil Buchfeld. Aus noch nicht geklärter Ursache wurde der Mann von einem rückwärtsfahrenden Radlader erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Radladers erlitt einen Schock.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs beauftragt.