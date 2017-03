Herzogenaurach: Mehr Tempo 30 zum Schutz der Kinder gewünscht

von BERNHARD PANZER

Mehr Stellen mit Tempo 30 auf Straßen, die an Schulen oder Kindergärten entlang führen - das ist ein gemeinsames Ziel der Agenda 21 und des Rathauses. In der jüngsten Sitzung des Beirates lag ein Antrag zur Hans-Maier-Straße vor. Der fand bei Bürgermeister German Hacker (SPD) nicht nur Gefallen, sondern auch weitergehende Unterstützung. Denn jetzt sollen drei Stellen geprüft werden, wo man diese Geschwindigkeitsbeschränkung durchsetzen könnte.



Die Sprecherin des Arbeitskreises Mobilität, Ursula Walther, hatte zunächst um Unterstützung auf der Hans-Maier-Straße angefragt, vor dem Don-Bosco-Kinderhaus und der Realschule Tempo 30 durchzusetzen. Die Stadt müsse sich dafür beim Landkreis einsetzen, da es sich um eine Kreisstraße handelt.



Aus 50 mach 30

Bürgermeister Hacker will über diesen Wunsch noch hinaus gehen. Auch in der Flughafenstraße, vor der Villa Herzolino und an der Einmündung zur Plonergasse (Auffahrt Carl-Platz-Schule), sowie in der Erlanger Straße in Höhe Liebfrauenhaus sollte man aus 50 künftig 30 machen, meinte er. Die Erlanger Straße ist in städtischer Obhut, für die Flughafenstraße ist der Kreis zuständig. In seiner Märzsitzung soll sich der Bauausschuss damit befassen. Hacker zielt darauf, dass in allen drei Straßen eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Schulzeiten, also montags bis freitags, von 7 bis 17 Uhr gelten soll.



Ursula Walther hatte ihren Antrag damit begründet, dass seit Jahresbeginn eine neue Vorschrift gelte. Diese ermögliche Tempo 30 demnach auch auf übergeordneten Straßen, weil es dem Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer diene. In der Dr.-Dassler-Straße habe die Stadt davon schon Gebrauch gemacht, was von den Antragstellern ja auch ausdrücklich begrüßt werde.



Bürgermeister Hacker bezeichnete den Hinweis auf die sich aktuell geänderte Rechtslage als richtig. Der Entwurf der Verwaltungsvorschrift sehe vor, dass im unmittelbaren Bereich von an Straßen gelegenen Einrichtungen wie Schulen, Kitas oder Seniorenheimen Tempo 30 anzuordnen ist, "soweit diese Einrichtungen einen direkten Zugang zur Straße haben oder im Nahbereich der Einrichtungen starker damit im Zusammenhang stehender Ziel- und Quellverkehr mit all seinen kritischen Begleiterscheinungen vorhanden ist."



Pro und kontra

Bislang sei die Situation an den drei Stellen nicht als extrem problematisch aufgefallen, fügt der Bürgermeister in einer Stellungnahme hinzu. Denn es gebe unter anderem breite Gehsteige und Fußgängerampeln. Auch seien höchst selten überhaupt Unfälle aufgetreten, an denen Fußgänger beteiligt waren. Allerdings führt Hacker auch an, dass durch die Gesetzesänderung der Nachweis einer konkreten Gefahrenlage gar nicht mehr gefordert werde. Und die Verkehrszahlen würden nach wie vor ansteigen.



In der Diskussion begrüßte Ursula Walther den Vorschlag des Bürgermeisters. Dem Antrag sei damit mehr als entsprochen. Sie hielt aber eine Stunden-Begrenzung nicht für sinnvoll, höchstens die Einschränkung auf Schultage generell.



Einer allerdings wollte sich mit dem Dreierpack nicht anfreunden. SPD-Fraktionsvorsitzender Curd Blank erkannte die Notwendigkeit einer solchen Regelung zwar vor Liebfrauenhaus und Villa Herzolino, aber nicht vor der Realschule. Dort würden die Ampeln genügen. Außerdem sei die neue Vorschrift kein geltendes Recht. Blank: "Das ist kein Muss, höchstens ein Kann." Die Umsetzung stünde jeder Kommune frei.