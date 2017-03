Streit zwischen Jugendlichen und Sicherheitsdienst eskaliert in Erlangen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstag in einem Parkhaus in Erlangen zwischen einem Jugendlichen und dem zuständigen Sicherheitsdienst gekommen. Das meldet die Polizei.



Am Samstag kurz vor 19 Uhr teilten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit, dass sich in einem Parkhaus in der Innenstadt mehrere Personen dort unberechtigt aufhalten. Noch bevor die Polizei eingetroffen war, stellte der Sicherheitsdienst vier Jugendliche im Alter bis 15 Jahren im Parkhaus fest. Hierbei entwickelte sich zwischen dem Sicherheitspersonal und einem 15-Jährigen ein heftiges Streitgespräch, in dessen weiteren Verlauf es auch offenbar zu gegenseitigen körperlichen Übergriffen kam.



Gegen den 15-Jährigen und einem 43-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.



Zudem wird derzeit noch geprüft, ob gegen die anderen Jugendlichen ein Strafverfahren eingeleitet wird, da diese sich unberechtigt im Parkhaus aufgehalten haben.