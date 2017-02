Streit in Gemeinschaftsunterkunft in Erlangen eskaliert - ein Verletzter

In einer Gemeinschaftsunterkunft im Süden der Stadt Erlangen ist ein verbaler Streit unter mehreren Bewohnern eskaliert.



Am Mittwochabend, kurz vor 22 Uhr, sind vier Bewohner der Unterkunft aus bislang unbekannten Gründen in einen heftigen verbalen Streit geraten. Es handelte sich dabei um Brüder, meldet die Polizei. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts vor Ort versuchten zu schlichten. Dabei wurden sie selbst Ziel der Verbalattacken. Nachdem ein 40-jähriger Sicherheitsangestellter einen Faustschlag gegen die Brust erhielt, wurde die Erlanger Polizei verständigt. Der Mann stürzte zu Boden und erlitt eine leicht blutende Schürfwunde am Hinterkopf.



Als mehrere Streifenwagen eingetroffen waren, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Allerdings waren die vier Brüder auch gegenüber den Beamten aggressiv. Ein 20-Jähriger schlug unvermittelt mit der Faust gegen einen abgestellten Streifenwagen. Daraufhin nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Dabei wurde ein weiterer Wagen zerkratzt. Da er sich nicht beruhigen wollte, legten ihm die Beamten Handfesseln an. An den beiden Streifenwagen entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die anderen drei Männer erhielten einen Platzverweis, dem sie auch nachkamen.



Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts in Klinik gebracht

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den verletzten 40-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann eine leichte Gehirnerschütterung.



Ein weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts erlitt während den Tumulten einen Schwächeanfall und musste ebenfalls in die Klinik gebracht werden.



Der 20-Jährige Haupttäter wurde zur Ausnüchterung zur Dienststelle gebracht und am nächsten Tag wieder entlassene. Gegen die vier Brüder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Außerdem muss sich der 20-Jährige wegen der Beschädigung des Streifenwagens verantworten.