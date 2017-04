Streit in Erlanger Disko eskaliert - 21-Jährige reißt Kontrahentin Haare aus

Am Sonntag gerieten zwei junge Frauen in den frühen Morgenstunden aus bislang ungeklärten Gründen in einer Erlanger Diskothek in Streit.



Die Auseinandersetzung eskalierte laut Polizei derart, dass eine 21-jährige Frau aus Fürth ihre zwei Jahre ältere Kontrahentin an den Haaren ergriff. Dabei riss sie der Geschädigten einen ganzen Büschel Haare aus. Die Verletzungen waren so heftig, dass eine Versorgung durch den Rettungsdienst erforderlich war.



Wie sich herausstellte, standen die beiden beteiligten Frauen erheblich unter Alkoholeinfluss. Bei der Angreiferin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,22 Promille.