Streit in Erlangen eskaliert - 20-Jähriger durch Faustschläge verletzt

Dienstagnachmittag gerieten mehrere Jugendliche in der Erlanger Innenstadt vor einem Einkaufszentrum in Streit, der letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dies berichtet die Polizei.



Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen geriet ein 20-jähriger Mann aus Ansbach mit drei Jugendlichen aus Erlangen im Alter von 16 und 17 Jahren in eine verbale Auseinandersetzung. Hintergrund ist wohl ein Streit unter den jungen Männern wegen einer 16-jährigen Erlangerin.



Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen und anschließend zu Faustschlägen zum Nachteil des 20-Jährigen.



Nachdem Passanten die Polizei hinzugerufen hatte, konnten durch die Beamten zwei der Täter festgehalten werden. Einem Dritten gelang die Flucht, ist aber namentlich bekannt.



Der 20-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Prellungen im Gesicht und am Oberkörper. Gegen die drei Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.