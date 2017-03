Sparkassenfusion: JL bereitet Bürgerbegehren vor

Die Höchstadter Junge Liste (JL) setzt sich weiter für den Erhalt der Kreissparkasse Höchstadt ein. Das bekräftigten deren Vertreter Martin Oberle, Axel Rogner und Michael Ulbrich am Dienstag in einer Mitteilung. Ein Bürgerbegehren sei in Vorbereitung.



Bei der JL wolle man die Eigenständigkeit der "bewährten und wirtschaftlich gesunden Kreissparkasse Höchstadt mit dem Sitz am Marktplatz in der Innenstadt Höchstadts erhalten". Nicht nur Einbrüche bei der Gewerbesteuer und der Abzug von qualifizierten Stellen seien Argumente. Mit Spenden, Sponsoring und dem persönlichen Engagement der Mitarbeiter sei die Sparkasse auch ein "wichtiger Faktor im öffentlichen Leben". Dies sei bei einer Fusion in der bisherigen Form nicht haltbar, so die JL.



Die Stadt Höchstadt und die Bürger des Landkreises seien von einer Fusion stark betroffen. Deshalb bereite man ein Bürgerbegehren vor. Besitzer der Bank seien alle Bürger des Landkreises, da es sich bei der Sparkasse um eine Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt.



Fällt heute die Vorentscheidung?

Dem Vernehmen nach solle in einer Sitzung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Höchstadt am heutigen Mittwoch eine Vorentscheidung zugunsten einer Fusion fallen. Der Kreistag würde dann in seiner Sitzung am 31. März abstimmen.



Gegen den Zeitdruck

Die JL spricht von "vollendeten Tatsachen" noch in diesem Monat. Jedoch hätten auch CSU-Kreisräte wie Alexander Schulz und Franz Rabl betont, dass man sich für eine solch gewichtige Entscheidung genügend Zeit lassen müsse. Die JL frage sich, warum "in jüngster Zeit auf einmal eine solche Dynamik" entstanden sei.



Laut Offenlegungsbericht werde für die Vorstände im Jahr etwa 450.000 Euro ausgegeben. "Man dürfte daher auch bei der langen Geschichte der eigenständigen Sparkasse eine vertrauliche Zusammenarbeit mit der Region erwarten", so die JL.



Unterschriftensammlung geplant

Das bisherige Vorgehen habe sie bewogen, ein Bürgerbegehren zu starten, so Oberle, Ulbrich und Rogner. Die Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Bank für die Region rechtfertige die Direkt-Beteiligung. Deshalb werde man in Kürze mit dem Sammeln von Unterschriften beginnen. Ob dabei nur in Höchstadt oder im ganzen Landkreis Unterzeichner geworben werden, werde zurzeit von der Regierung von Mittelfranken geprüft.





Die Kreissparkasse Höchstadt habe in ihrer 160-jährigen Geschichte mehr als 85 Millionen Euro Eigenkapital ansammeln können, das "letztlich durch die Menschen im Landkreis erarbeitet wurde und bei einer Fusion in eine gemeinsame Sparkasse Erlangen fließen würde." Nach der weltweiten Finanzkrise 2008 seien die Rahmenbedingungen für alle Kreditinstitute "sicher nicht einfacher" geworden. Allerdings habe das Höchstadter Kreditinstitut in den letzten Jahren stets zu den besten bayerischen Sparkassen gezählt.



Noch vom Juni 2015 gebe es Zitate von Sparkassendirektor Reinhard Lugschi und Landrat Alexander Tritthart (CSU), die einer Fusion eine klare Absage erteilten und den Beitrag zum Allgemeinwohl als öffentlichen Auftrag in den Mittelpunkt stellten, so die JL.



Es sei zudem bislang nicht öffentlich erklärt, welchen Nutzen eine Sparkassen-Fusion bringen soll. In der Relation der Risikofaktoren zum bestehenden Eigenkapital stehe die Kreissparkasse Höchstadt deutlich besser da als die Sparkasse Erlangen. "Die Sparkassen-Spitzen beschränken sich darauf, allgemein über das schlechte Zinsniveau und steigende regulatorische Anforderungen zu klagen. Dabei zeigt die Zinsentwicklung seit einiger Zeit tendenziell nach oben und kleinere Institute sollen zukünftig von der Bankenaufsicht sogar entlastet werden", heißt es in der Stellungnahme der JL. Ideen, die Höchstadter Kreissparkasse ohne Fusion fit für die Zukunft zu machen, seien bisher nicht erkennbar.