Sie setzen sich seit Jahren für die Gesundheit anderer ein

von ALEXANDER HITSCHFEL

Im Roten Kreuz kennt man ihn auch als "Master of Desaster", weil er in Fragen des Katastrophenschutzes das Chaos wie kein anderer beherrscht: Die Rede ist von Thomas Heideloff, der mit 16 Jahren im Juni 1974 in die damalige Sanitätskolonne Herzogenaurach eingetreten ist.



Geehrt wurde er somit für 40 Jahre Mitgliedschaft. Der Geehrte gründete in Herzogenaurach die erste Schnelleinsatzgruppe des BRK im Kreisverband Erlangen-Höchstadt und leitete sie lange Jahre. In seiner weiteren Rotkreuz-Laufbahn wurde der Bereich Katastrophenschutz sein Schwerpunkt.



Im Mai 2008 wurde er als örtlicher Einsatzleiter für den Landkreis Erlangen-Höchstadt bestellt. Seit Juli 2008 ist er Beauftragter für das Komplexe Hilfeleistungssystem des Roten Kreuzes und berät Behörden und viele Dienststellen. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde er bisher bereits mit der Verdienstmedaille der Sanitätskolonnen in Bronze, dem BRK Ehrenzeichen in Silber und der BRK Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Frank Missel war noch einer der Ehrenamtlichen, die für ihr Engagement am Samstag im BRK-Kreisverband Erlangen geehrt wurden. "Ich bin am 1. August 1975 in die BRK-Sanitätskolonne Höchstadt eingetreten", erinnert sich der 61-jährige. Jahrelang war Missel als Notarzt im Rettungsdienst tätig.



Der Bereitschaft Höchstadt stand er lange als Bereitschaftsarzt zur Verfügung und gestaltete die Helferausbildung mit. Insgesamt 40 Jahre ist Missel im BRK tätig. Eines hat Missel aber bisher noch nicht erreicht - seine Dalmatiner-Hündin Lola für eine Tätigkeit in der BRK-Bereitschaft-Hund zu gewinnen. "Die hat sich lieber dem Hundesport verschrieben", sagt er mit einem Augenzwinkern.



Mit dem BRK-Kreisvorsitzenden Stefan Müller ehrte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am vergangenen Samstag Mitglieder des BRK und DLRG. Das Ehrenamt sei nicht nur eine Bereicherung für die Gesellschaft, sondern auch die Geehrten selbst würden davon profitieren, so der Minister. Für 25-jährige aktive Tätigkeit im BRK wurde Michael Hille geehrt, der schon als Jugendlicher mit dem "Rotkreuz-Virus" infiziert wurde. Bekanntlich fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, denn auch sein Vater wirkte im Roten Kreuz Nürnberger-Land und im Bezirksverband Ober- und Mittelfranken. Am 31. Oktober 1990 stellte er seinen Aufnahmeantrag in die Sanitätskolonne Hersbruck; im August 2011 wechselte er in die Bereitschaft Erlangen drei des Roten Kreuzes. Dort arbeitet er als Bereitschaftsarzt und kümmert sich um die Fortbildung der Helfer und ist bei Sanitätsdiensten - wie beispielsweise der Erlanger Bergkirchweih - vor Ort.



Ebenfalls 25 Jahre dabei ist Edith Mühlhans von der Bereitschaft Höchstadt-Hund. Mühlhans ist eine Vorreiterin bei der Einführung der Personenspürhunde in Bayern, den Mantrailern, gewesen. Mit ihrem Hund Nico hat sie die erste Mantrailing Prüfung in Italien abgelegt. Sie ist Fachdienstführerin im Rettungshundewesen, Ausbilderin und Prüferin für Mantrailing. 40 Jahre zum Wohle der Gesellschaft ist Brigitte Marscholik aktiv, die 1976 in das Jugendrotkreuz in Bruck aufgenommen wurde. Sie betreute Behindertenfahrten des Kreisverbandes und war Betreuerin beim Behindertenclub Herzogenaurach; außerdem hilft sie heute noch mit bei der Betreuung von Blutspenderterminen.



Erste Frau am Steuer

Im März 1976 ist Renate Nachtmann in das Jugendrotkreuz Erlangen eingetreten. Sie schrieb BRK-Geschichte: Sie war die erste Frau am Steuer eines Rettungstransportwagens beim BRK Erlangen. Ihr langjähriges Wirken wurde mit der Verdienstmedaille der Sanitätskolonnen in Bronze, der BRK Ehrenadel für besondere Verdienste in Silber, der BRK Ehrennadel in Gold für besondere Verdienste, dem staatlichen Ehrenzeichen 25 Jahre in Silber und dem Ehrenzeichen der Bereitschaften in Gold und dem Ehrenzeichen für Ausbilder in Bronze gewürdigt.

Hermann Schönstein war seit 1976 lange im Rettungsdienst und Krankentransport aktiv. Er organisierte zum Beispiel auch gesellige Veranstaltungen und betreute über Jahrzehnte das Bildarchiv der Bereitschaft Erlangen 1.



In den Bädern im Einsatz

Britta und Günther Küchly sind seit 25 Jahren Mitglieder in der DLRG. Animiert von den bei der Trainingsgemeinschaft DLRG/Delphin 77 in Herzogenaurach schwimmenden Kindern traten die Eltern in die Rettungsorganisation ein. 1993 erwarb Britta Küchly den silbernen Rettungsschein, gab regelmäßig Erste Hilfe Kurse und leistete ab dann Wachdienst in den Bädern der Stadt Herzogenaurach. In der DLRG gilt sie als "Frau für alles".

1993 übernahm sie die Organisation und Verwaltung des Wachdienstes. Diese ehrenamtliche Tätigkeit hat die Geehrte bis heute inne. Günther Küchly erwarb ebenfalls den silbernen Rettungsschein. Bis heute ist er als geachteter Kampfrichter bei den DLRG Meisterschaften im Einsatz. Auf 40 Einsatzjahre kann Stefan Wittmann zurückblicken. Er schwamm Wettkämpfe, arbeitete als Kampfrichter und "Mann für alle Lebenslagen". 30 Jahre arbeitete er außerdem als Schwimmlehrer.