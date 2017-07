Sexueller Übergriff in Erlanger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Bereits in den späten Abendstunden des 26.06.2017 wurde eine Frau in der Erlanger Innenstadt Opfer eines sexuell motivierten Übergriffs. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht nach Zeugen des Vorfalls.



Nach Aussagen der Polizei griff ein bislang unbekannter Täter die Frau gegen 22.30 Uhr in der Äußeren Brucker Straße an. Auf Höhe der Stadtwerke Erlangen brachte der Mann sein Opfer zu Fall und berührte sie anschließend unsittlich. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte durch die Äußere Brucker Straße in Richtung Feuerwache.



Täterbeschreibung: Circa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, kurze blonde Haare, blaue Augen, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit hellblauer Jeanshose, rotem T-Shirt und grauer Baseball-Cap.



Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen geführt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen des Vorfalls. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler soll eine bislang unbekannte Radfahrerin der Geschädigten nach dem Überfall geholfen und sie anschließend nach Hause begleitet haben. Diese Radfahrerin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.