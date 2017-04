Schüler zeigen ihr Bühnentalent

"Die Schüler haben sich diese Dinge selber rausgesucht und trauen sich jetzt auch, sie hier vorzuspielen!", erklärt Heinz Pröll, Rektor der Mittelschule Burgstaller Weg, in seiner Eröffnungsrede zum bunten Abend, der bereits zum dritten Mal stattfand und den Zuschauern ein breites Spektrum an Aktivitäten bot.



Zunächst wird eine Schweigeminute für den verstorbenen Schülersprecher Jonas Marquard abgehalten, dessen Engagement vor allem für die jüngeren Schüler schmerzlich vermisst wird.



Den ersten Auftritt hat die Klasse 5b mit einem Pachelbel-Kanon. Organisator und Lehrer Klaus-Peter Sunder ist zufrieden: "Sie haben erst angefangen, zusammen Musik zu machen und haben trotzdem heute abend gleich mitgespielt!" Zu ihrer Unterstützung erklingt die Stimme der neuen Lehrerin, Frau Helldörfer.



Die Klasse 6a zeigt dem Publikum einen lustigen Sketch, der den Schulalltag thematisiert. Über die Aufregung und die Begeisterung seiner Schüler schmunzelt Klaus Peter Sunder, als er sie beruhigen will: "Wenn sie mal in der Schule so begeistert und aufgeregt wären, wäre ich ja zufrieden". Für Begeisterung sorgt vor allem die 6a, als die fast vollkommen aus Jungs bestehende Klasse "Macarena" vortanzt. Das Publikum ist so begeistert, dass die Klasse noch einmal ran muss, um die Zugabe zu geben.



Einen weiteren Höhepunkt bildet der Auftritt der Schülerband "Sphere", die ein gemeinsam geschriebenes und komponiertes Stück namens "Intention& Hate" zur Schau stellt. Die Liedsängerin Diya ist am gesamten Abend in zahlreiche Auftritte verwickelt: Gemeinsam mit ihrer Mitschülerin Anna singt sie mehrere Stücke und tanzt den Abschlusstanz des diesjährigen Quali.



Nur des Geldes wegen?

Besonders ruhig wird es im Raum, als die drei syrischen Mädchen Lujein, Ayat und Reem über ihre Heimat berichten: "Jeder kennt Syrien. Das Syrien, in dem täglich Menschen sterben und getötet werden, aber kaum jemand kennt das Syrien vor 2012". Die drei Mädchen zeigten zu orientalischer Musik Aufnahmen aus ihrem Heimatland, bevor dort der Krieg ausgebrochen war - Zeugnisse syrischer Kultur zeigten. Die Mädchen berichten über ihre Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Fünf Mal habe man ihr schon an den Kopf geworfen, sie sei nur in Deutschland, um an Geld und Kleidung zu kommen, erzählt Ayat. Die Schülerinnen betonen, dass sie in Wahrheit vor einem fürchterlichen Krieg geflohen sind und zeigen auch hierzu einen Film, mit Bildern aus dem zerstörten Syrien. "Wir sind dankbar dem Land, das uns aufnahm, und den Menschen, die uns geholfen haben!", machen sie zum Schluss deutlich und verlassen die Bühne mit kräftigem Applaus.



Großen Applaus gab es auch, als die Lehrer selbst zu den Instrumenten greifen: Klaus Peter Sunder greift nach dem Bass und stellt vier Musikstudenten vor, die den Musikunterricht der Schule unterstützen. Die Vier spielen für die Zuschauer Schlagzeug, Keyboard und Gitarre. Die Singstimme übernimmt erneut Frau Helldörfer. Mit der unglaublich rockigen Version von "Eye of the Tiger" sorgen die Lehrer für kaum zu bändigende Begeisterung. Zusätzlich zeigen weitere Schüler ihr Talent beim Tanzen, Singen und Musizieren.



Aber auch die Kunst kommt nicht zu kurz: Im Unterricht angefertigte Bilder sind in einer Ausstellung parallel zu den Auftritten zu bewundern.



Um die Verpflegung der vielen Zuschauer kümmert sich das Serviceteam der achten Klassen mit einem in der Mensa aufgebauten Imbiss. Alles, was an diesem Abend durch Spenden eingenommen wird, spendet die Schule an die Klinikclowns in Erlangen.