Schaeffler baut neues Werk in China

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler erweitert seine Produktionskapazitäten in China. Bis Ende 2018 soll am neuen Standort in Xiangtan (Provinz Hunan) auf einer Fläche von 20 Hektar eine Fertigung für Autoteile und Präzisionslager entstehen, teilte das Unternehmen mit. Schaeffler ist seit 1995 in China präsent, betreibt dort inzwischen acht Produktionswerke sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und beschäftigt in der Region rund 11 000 Menschen.



Insgesamt arbeiten weltweit rund 85 000 Menschen für das fränkische Familienunternehmen, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von 13,2 Milliarden Euro erwirtschaftete. Schaeffler ist - zumindest mit einer Vertriebsgesellschaft - in über 50 Ländern vertreten.