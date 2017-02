SEK-Einsatz in Baiersdorf: Mann bedrohte Anwohner

Am Mittwochnachmittag hat in Baiersdorf ein psychisch auffälliger 37-jähriger Mann zwei Anwohner bedroht und sich anschließend wieder in seine Wohnung zurückgezogen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde hinzugezogen.



Zunächst sei bei der Polizei Erlangen-Land eine Mitteilung über einen Mann eingegangen, der andere Anwohner bedroht haben soll. Das teilte die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Alexandra Oberhuber, mit. Daraufhin habe sich der Mann in seine Wohnung zurückgezogen. Verletzt hatte er niemanden.



Dennoch habe die Polizei Erlangen die Gefahr so groß eingeschätzt, dass das SEK zu dem Fall hinzugerufen wurde. "Letztlich ging aber alles glimpflich aus", sagt Oberhuber. Da laut Polizei weitere Straftaten zu befürchten waren, verfügte das zuständige Gesundheitsamt die sofortige Einweisung in eine Fachklinik. Aufgrund der Sachlage sollte die Einlieferung mit Unterstützung der Spezialeinheiten durchgeführt werden.



Letztlich kam der Mann jedoch freiwillig aus seiner Wohnung, so dass der Unterbringungsbeschluss ohne Personen- oder Sachschaden vollzogen werden konnte. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

In der Wohnung wurde anschließend eine geringe Drogenmenge gefunden. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in psychiatrische Behandlung gegeben, so die Sprecherin.



Wie der Mann die Anwohner bedroht hat und ob er möglicherweise bewaffnet war, dazu wollte sich die Polizei aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht äußern.