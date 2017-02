"Rosnmahn" an der Aurach? Wolfsberger Quartett macht Karriere

von BERNHARD PANZER

Wer Freunde in der Partnerstadt Wolfsberg hat, oder wer Leute kennt, die dort Freunde haben, oder wer einfach aufmerksam durch You Tube und Facebook schlendert, der ist sicher schon einmal über den Namen Eleonor gestolpert. Wer aber ist diese mysteriöse Eleonor, die da ständig auftaucht? Und wer sind ihre Neffen, die da im gleichen Atemzug genannt werden?



Das mit den Neffen lässt sich leicht aufklären. Da steckt eine Band dahinter. Ein Quartett mit vier Sängern aus dem Lavanttal, die zurzeit von einem Erfolg zum anderen stürmen. Und Tante Eleonor? "Das ist ein Mysterium", sagt Marion Schmid, die Managerin der A-Capella-Gruppe. Vermutlich wissen das die Sänger selber nicht.



Kein Mysterium

Wer nun Freunde in Wolfsberg hat oder einfach die Partnerstadt respektive deren Vertreter kennt, dem kommt wiederum der Name Schmid bekannt vor. Der ist freilich kein Mysterium: Ist es doch Robert Schmid, der im Bürgermeisteramt der Kärntner Stadt mit den bambergischen Wurzeln einer der treibenden Kräfte der Freundschaft mit und zu Herzogenaurach ist. Und der an der Aurach bekannter ist als manch Bürgermeister, den diese Stadt schon hervorgebracht hat. Den aktuellen mal ausgenommen, denn Hans-Peter Schlagholz kennt ob seiner Bürgernähe und Sympathie auch fast jeder in Herzogenaurach.



Marion Schmid ist Roberts Schwiegertochter. Also die Frau seines Sohnes Tommy, der wiederum einer der vier Sangesfreunde von Eleonores Neffen ist. Der Sekretär des Bürgermeisters ist mächtig stolz auf seinen Junior und dessen Band. Macht das Quartett doch gerade Karriere im Land. In und um Wolfsberg und Klagenfurt haben sie sich einen Namen gemacht. Sie gelten quasi als die Viva Voce von Kärnten.



Zurzeit macht ein Musikvideo Furore. "Rosnmahn", zu deutsch Rasenmähen, nennt sich der Song, mit dem sie mitten im verschneiten Kärnten "nicht nur den Schnee, sondern auch den ganzen Garten-Wahnsinn auf die Schippe nehmen", wie es die Kärntner Redakteurin Kerstin Oberlechner (Kleine Zeitung) formuliert. Mehr als 35 000 Klicks hat das Video innerhalb von zwei Wochen eingespielt, berichtet Marion Schmid. Und es dürfen gerne noch ein paar mehr werden, am besten auch mit Hilfe aus der Partnerstadt Herzogenaurach, wünscht sie sich.



Im vergangenen Jahr sind die musikalischen Neffen Kärntner Chor des Jahres geworden. Das war am 17. November, erinnert sich die Managerin. Und als Ehefrau und Mutter fügt sie hinzu, dass tags darauf Sohn Lukas zur Welt kam. Für Tommy Schmid bedeutete das: Runter von der Bühne, rein in den Kreissaal. Vor wenigen Tagen wurde der Sprössling übrigens getauft.



Beinahe hätten die vier Lavanttaler auch noch einen weiteren Preis eingeheimst. Beim ORF-Wettbewerb "Die große Chance der Chöre", also quasi dem österreichischen DSDS für Gesangsgruppen, kamen sie bis ins Halbfinale. Noch einen Tick erfolgreicher war indes Tommy Schmid selbst. Der 39-jährige Radiomoderator von Antenne Kärnten angelte sich den österreichischen Radiopreis in der Kategorie Comedy.



Besuch an der Aurach?

Wer nun Freunde in der Partnerstadt Wolfsberg hat und über Eleonor und deren Neffen sowie den Namen Schmid informiert ist, muss aber noch lange nicht in den Genuss kommen können, das Quartett auch live zu erleben. Denn so oft fährt man auch nicht mal schnell über das Wochenende nach Kärnten.

Da könnte sich aber was ändern, nämlich anders herum, meinen Marion Schmid und Schwiegerpapa Robert. Denn man würde gerne mal in der fränkischen Partnerstadt auftreten. "In Stuttgart waren wir letztes Jahr", sagt Marion. "Das ließe sich ausweiten."



Also, liebe Herzogenauracher Wolfsberg-Freunde, im Rathaus oder in den Vereinen: Wie wär es mit einer Verpflichtung einer fröhlichen Gesangstruppe aus der Partnerstadt? Die Familie Schmid denke seit geraumer Zeit darüber nach, sagt Robert und schwärmt in Kärntner Deutsch: "Das wär so lässig, mal in Herzogenaurach aufzutreten."



Und vor einem finanziellen allzu großen Wagnis müsse niemand zurückschrecken. "Wir sind sehr flexibel", ergänzt Marion. Wer weiß, vielleicht kommen sie bald, die Neffen von Tante Eleonor. Zum Rosnmahn auf den Aurachwiesen. Oder einfach zur Präsentation der neuen CD. Die gibt's nämlich heuer auch noch.





Hier finden Sie das Video:



https://www.youtube.com/watch?v=9HZEHFTV-v4