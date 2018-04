Rezelsdorf: stolzer Hahn beim Tauben- und Geflügelmarkt

Dank Internet kennt man den Rassegeflügelzuchtverein Rezelsdorf e.V. im weiten Umkreis. Neben Hühner, Zwerghühnern und Tauben gab es am Ostermontag auch wieder ein großes Angebot an Hasen, Kaninchen und Kleintieren. Die Tiere landen nicht im Kochtopf, sondern werden zur Zucht verwendet und erfreuen das Herz vieler Hobbyzüchter. Das scheinen viele der Tiere auch zu wissen, stolz präsentierten sie sich in ihren Käfigen und stolzierten auf und ab.



"Die Leute kommen von weit her, handeln und feilschen, so wie es sich für einen Markt gehört", erzählt der langjährige Vorsitzende des Vereins, Klaus Neudecker. So wie ihm die Geflügelzucht in die Wiege gelegt wurde, erging es auch vielen anderen Züchtern, erzählt Neudecker und bedauert, dass die Geflügelmärkte nicht mehr allzu häufig stattfinden. "Früher war an fast jedem Wochenende ein Markt, bei dem man Gleichgesinnte traf, fachsimpeln und Erfahrungen austauschen konnte", sagt Klaus Neudecker. Ähnlich äußerte sich auch Willi Schuster aus Uffenheim, der sich für ein angebotenes Taubenpärchen interessierte und hoffte, dass der Anbieter noch etwas mit dem Preis runtergeht. "Ich hab Zeit und warte mal ab, der nimmt sie bestimmt nicht mehr mit nach Hause und wird froh sein wenn er sie los wird", hoffte der Uffenheimer auf ein Geschäft. Wie Neudecker erläuterte, werden überwiegend Tiere angeboten, die der Züchter mehrfach in seinem Besitz hat, oder weil er "frisches Blut" in seine Züchtung haben möchte oder weil viele Jungtiere geschlüpft sind.



Tierbörse für private Tierhalter

Als Tierbörse bot der Geflügelmarkt in Rezelsdorf privaten Tierhaltern beste Möglichkeiten, Tiere in naturnaher Umgebung anzubieten, zu kaufen oder zu tauschen. Züchter von Rassetieren boten ihren überzähligen Nachwuchs an und konnten der Nachfrage nicht immer genügen. Neben Verbundenheit zu heimatlicher Tradition steht über all dem die Freude am Tier. Die Mitglieder im Rezelsdorfer Verein sind allesamt selbst engagierte Kleintierhalter, sachkundige Züchter oder Tierfreunde mit Sachkundenachweis. Tierschutz und artgerechte Behandlung der gehandelten Tiere ist ihnen ein besonderes Anliegen und wird von einer aktiven Jugendabteilung weitergeführt.

"Die restriktiven Verordnungen von 2007 haben nicht nur die private Geflügelhaltung nachhaltig geschädigt, die Auswirkungen spürt jeder Taubenmarkt auch heute noch", erzählte Neudecker.



Als erfreulich bezeichnete es Neudecker, dass jetzt auch wieder vermehrt Rassehühner angeboten werden. Sogar seltene Rassen sind zu sehen und bei Ausrufen wie "Mei, sin die schee!", lacht ein Züchterherz. "Als Verein können wir optimistisch in die Zukunft blicken, denn auch wenn es in der Geflügelzucht eher rückläufig zugeht, können wir noch positive Bilanzen ziehen. Wir sind stets darum bemüht, dass sich bei uns so wohl aktive als auch passive Mitglieder wohl fühlen- und wenn eines bei uns großgeschrieben wird dann ist das Motto ,Rassegeflügelzucht- Hobby mit Herz!'", blickt Neudecker optimistisch in die Zukunft.



Ein Anziehungspunkt für Hühnerhalter war der Anhänger des Geflügelhofes Dorn aus der Fränkischen Schweiz, der neben Legehennen auch Wachteln und Grünleger im Angebot hatte. Angeboten wurden aber nicht nur Tiere, sondern auch das richtige Futter und Zubehör, ein Familienausflug am Ostermontag nach Rezelsdorf war für Geflügelhalter als ein absolutes Muss.